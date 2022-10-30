https://sputniknews.com.tr/20221030/maden-ocaginda-inceleme-heyet-ve-savcilar-kurtarma-calismalarinda-gorev-alan-iscileri-dinledi-1062874697.html

Maden ocağında inceleme: Heyet ve savcılar kurtarma çalışmalarında görev alan işçileri dinledi

Maden ocağında inceleme: Heyet ve savcılar kurtarma çalışmalarında görev alan işçileri dinledi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bartın

amasra

maden ocağı

inceleme

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Maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.Başsavcı Kaynak, Baro Başkanı Parlatır ile cumhuriyet savcıları ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlarının da yer aldığı heyet, maden sahasına gelerek burada keşif ve incelemede bulundu.Patlamanın yaşandığı gün ocağa giren kurtarma çalışmalarında görev alan tahlisiye ekibini de dinleyen savcı ve bilirkişi heyeti, bilgi aldı.Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

türkiye

bartın

amasra

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bartın, amasra, maden ocağı, inceleme