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https://sputniknews.com.tr/20221030/maden-ocaginda-inceleme-heyet-ve-savcilar-kurtarma-calismalarinda-gorev-alan-iscileri-dinledi-1062874697.html
Maden ocağında inceleme: Heyet ve savcılar kurtarma çalışmalarında görev alan işçileri dinledi
Maden ocağında inceleme: Heyet ve savcılar kurtarma çalışmalarında görev alan işçileri dinledi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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bartın
amasra
maden ocağı
inceleme
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Maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.Başsavcı Kaynak, Baro Başkanı Parlatır ile cumhuriyet savcıları ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlarının da yer aldığı heyet, maden sahasına gelerek burada keşif ve incelemede bulundu.Patlamanın yaşandığı gün ocağa giren kurtarma çalışmalarında görev alan tahlisiye ekibini de dinleyen savcı ve bilirkişi heyeti, bilgi aldı.Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.
türkiye
bartın
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bartın, amasra, maden ocağı, inceleme
bartın, amasra, maden ocağı, inceleme

Maden ocağında inceleme: Heyet ve savcılar kurtarma çalışmalarında görev alan işçileri dinledi

20:33 30.10.2022
© İHA Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı
 Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© İHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasında inceleme yapan Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatları, 14 Ekim'de ocağa giren tahlisiye ekibini dinleyerek bilgilerine başvurdu.
Maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde bölgedeki çalışma ve incelemeler devam ediyor.
Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.
Başsavcı Kaynak, Baro Başkanı Parlatır ile cumhuriyet savcıları ve patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin avukatlarının da yer aldığı heyet, maden sahasına gelerek burada keşif ve incelemede bulundu.
Patlamanın yaşandığı gün ocağa giren kurtarma çalışmalarında görev alan tahlisiye ekibini de dinleyen savcı ve bilirkişi heyeti, bilgi aldı.
Plan ve sinyal odasında teknik cihazları da inceleyen heyet, yaklaşık 3,5 saat süren incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.
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