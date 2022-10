https://sputniknews.com.tr/20221030/lavrov-gerilimin-dusurulmesi-konusunda-bati-ile-gorusmeye-haziriz-1062866931.html

Lavrov: Gerilimin düşürülmesi konusunda Batı ile görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, eşit yaklaşımlara dayalı gerçekçi önerilerin gelmesi halinde Moskova’nın Batı ile gerilimin düşürülmesi konusunda görüşmeye... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pervıy Kanal televizyonunda yayınlanan ‘Dünya Eşikte. Küba Füze Krizi’nden Çıkarılan Dersler’ filmi için verdiği röportajda Rusya’nın gerilimin düşürülmesi konusunda Batı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, “Bir görüşme organize etmek için talepte bulunmaları halinde Batılı meslektaşlarımızı her zaman dinlemeye hazırız. Propaganda hararetiyle alenen söylediklerini diplomatik kurumlar ve diğer kanallar aracılığıyla temaslarda yeniden tekrar etmenin yanı sıra bize tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak ve Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alacak bir takım ciddi yaklaşımlar sunabileceklerini umuyorum” diye konuştu. Rus diplomat, “Bize bu bölgedeki tüm ülkelerin çıkarlarını dengelemeyi ve taviz aramayı amaçlayan, eşitlik ve çıkarlara karşılıklı saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşmaları halinde geçmişte de her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.‘Polonya’nın ABD’nin nükleer silahlarını topraklarında yerleştirme arzusu endişe verici’ Lavrov, Polonya’nın ABD’nin nükleer silahlarını topraklarında yerleştirme arzusunun endişe verici olduğunu belirtti. Polonya’nın Nuclear Sharing programına katılabileceği yönünde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın sözlerini yorumlayan Lavrov, “Polonya, Amerikalıların orada da nükleer bombalarını yerleştirmeleri için aday olmak istiyor. Bu durum oldukça endişe verici” açıklamasında bulundu. Topraklarında halihazırda Amerikan taktik nükleer silahları bulunan beş ülkede ek olarak NATO'nun nükleer olanaklarının güçlendirilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Lavrov, “ABD, NATO, Avrupa Birliği, Rusya'yı ‘savaş alanında’ yenme gerekliliğini konuşmaya devam ediyor. Haklı olarak işaret ettiğiniz gibi, tüm bunların arkasında ABD'nin her şeye ve herkese hükmetme arzusundan kesinlikle vazgeçemiyor olması yatıyor” vurgusunu yaptı.‘Ukrayna kaynaklı güvenlik tehditleri Küba Füze Krizi’nden daha yakın’ Rusya’nın Ukrayna kaynaklı güvenlik tehditlerinin Küba Füze Krizi’nin meydana geldiği zamana göre bugün daha yakın olduğuna dikkat çeken Lavrov, “Benzerlik var. 1962’de olduğu gibi bugün de sınırlarımızda Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehditlerin oluşması söz konusu. Bugün bu tehditler, o zamanlar Türkiye'de bulunan Jüpiter füzelerine göre daha da yakın” vurgusunu yaptı. Rus diplomat, Ukrayna’ya her türlü silahı pompalama amacını taşıyan askeri kampanyanın sürdüğünü de sözlerine ekledi.‘Almanya'nın Nazizm ile ilgili sorumluluktan kaçınma girişimleri tehlikeli bir eğilim’ Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri operasyonun çok öncesinde Alman politikacılar ile temaslarda İkinci Dünya Savaşı olayları ve Nazizm ile ilgili sorumluluktan kaçınma mesajları verdiklerini fark ettiklerini söyleyen Lavrov, bunun oldukça tehlikeli bir eğilim olduğunun altını çizdi. Lavrov, "Şimdi Almanya'da Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere pek çok kişi, Almanların bu insanların Nazi Almanyası döneminde Hitler'in saltanatı sırasında işledikleri suçları asla unutmayacağını iddia etmeye çalışıyor, ancak aynı zamanda tüm bunların hesabını verdiklerini de iddia etmeyi sürdürüyor" dedi.Aynı zamanda Avrupa’da ‘nükleer silahlar konusu ile sorumsuzca oyun oynamaya çalışan’ bazı isimlerin ortaya çıktığını kaydeden bakan, “Kıtanın barışçıl gelişmesinin ve ne yazık ki şimdi, özellikle de Almanlar tarafından desteklenen Ukrayna'da oldukça hızlı bir şekilde yeniden canlandırılan Nazizmin ‘canlanmaması’ ile ilgili sorumluluktan bahsediyorum. (Vladimir) Zelenskiy’in nükleer silahlardan vazgeçmenin bir hata olduğuna dair açıklaması Batılı destekçilerinden herhangi bir kınama tepkisine yol açmadı” diye konuştu. Rusya vatandaşlarının büyük bir kısmının şöyle ya da böyle Büyük Vatanseverlik Savaşı’na katılan ailelerden geldiğini vurgulayan Lavrov, “Muazzam miktarda verilen can kayıpları ve çok uluslu Sovyet halkının ortaya koyduğu fedakarlık nedeniyle, bu hatıra kutsaldır. Bizi nükleer silahlar konusunu hafife almaya başlayanlardan ayıran şey tam da budur” ifadelerini kullandı.

