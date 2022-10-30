https://sputniknews.com.tr/20221030/latif-simsek-canli-yayinda-fenalasti-1062861298.html

Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı

Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı

Katıldığı televizyon programı sırasında fenalaşan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in durumunun iyi olduğu açıklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T11:54+0300

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latif şimşek

gazeteci

türkiye

tansiyon

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Gazeteci Latif Şimşek, önceki akşam katıldığı tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında canlı yayın sırasında fenalaştı.İlk yerli otomobil TOGG'un banttan indirilmesi konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirildi.Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221021/gazeteci-latif-simseki-canli-yayinda-darp-eden-sanigin-tahliyesine-karar-verildi-1062581855.html

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