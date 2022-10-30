https://sputniknews.com.tr/20221030/latif-simsek-canli-yayinda-fenalasti-1062861298.html
Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı
Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı
Katıldığı televizyon programı sırasında fenalaşan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in durumunun iyi olduğu açıklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T11:54+0300
2022-10-30T11:54+0300
2022-10-30T12:00+0300
latif şimşek
gazeteci
türkiye
tansiyon
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Gazeteci Latif Şimşek, önceki akşam katıldığı tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında canlı yayın sırasında fenalaştı.İlk yerli otomobil TOGG'un banttan indirilmesi konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirildi.Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/gazeteci-latif-simseki-canli-yayinda-darp-eden-sanigin-tahliyesine-karar-verildi-1062581855.html
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latif şimşek, gazeteci, tansiyon
latif şimşek, gazeteci, tansiyon
Latif Şimşek canlı yayında fenalaştı
11:54 30.10.2022 (güncellendi: 12:00 30.10.2022) Abone ol
Katıldığı televizyon programı sırasında fenalaşan Latif Şimşek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in durumunun iyi olduğu açıklandı.
Gazeteci Latif Şimşek, önceki akşam katıldığı tv100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında canlı yayın sırasında fenalaştı.
İlk yerli otomobil TOGG'un banttan indirilmesi konuşulurken yayına Ankara'dan bağlanan Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.