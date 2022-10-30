https://sputniknews.com.tr/20221030/kremlin-abdnin-rusyaya-kulak-verme-arzusu-putin-ve-bidenin-gorusmesini-saglayabilir--1062862617.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin ve Biden'ın görüşmesini sağlayabilir
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin ve Biden'ın görüşmesini sağlayabilir
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun Vladimir Putin ve Joe Biden... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T12:24+0300
2022-10-30T12:24+0300
2022-10-30T12:25+0300
kremlin
ukrayna krizi
dmitriy peskov
vladimir putin
joe biden
abd
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova. Kremlin. Putin adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtladığı röportajda, ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesi için ABD’nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun platform oluşturabileceğini söyledi. Peskov, “ABD'nin endişelerimizi dinleme arzusu, yani aslında ABD'nin Aralık-Ocak’ta bulunduğu duruma dönüp, ‘Rusların sundukları hepimize uymayabilir ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ soruyu sorma arzusu. Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum” diye konuştu. Rusya daha önce ABD'ye güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin önerilerini iletmişti.
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, joe biden, abd
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, joe biden, abd
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin ve Biden'ın görüşmesini sağlayabilir
12:24 30.10.2022 (güncellendi: 12:25 30.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun Vladimir Putin ve Joe Biden arasında görüşme için bir platform oluşturabileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova. Kremlin. Putin adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtladığı röportajda, ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesi için ABD’nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun platform oluşturabileceğini söyledi.
Peskov, “ABD'nin endişelerimizi dinleme arzusu, yani aslında ABD'nin Aralık-Ocak’ta bulunduğu duruma dönüp, ‘Rusların sundukları hepimize uymayabilir ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ soruyu sorma arzusu. Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum” diye konuştu.
Rusya daha önce ABD'ye güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin önerilerini iletmişti.