https://sputniknews.com.tr/20221030/kremlin-abdnin-rusyaya-kulak-verme-arzusu-putin-biden-gorusmesine-yol-acabilir-1062872843.html
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin-Biden görüşmesine yol açabilir
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin-Biden görüşmesine yol açabilir
Peskov, ABD'nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun Putin-Biden görüşmesi için bir platform... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T17:45+0300
2022-10-30T17:45+0300
2022-10-30T17:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
rusya
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vladimir putin
görüşme
güvenlik
endişe
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'Moskova. Kremlin. Putin' adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi olanağı için 'Washington'ın güvenlikle ilgili olanlar dahil Moskova'nın endişelerine kulak verme arzusuna' işaret etti.Peskov, Putin-Biden görüşmesi için 'ABD'nin endişelerimizi dinleme arzusu, yani aslında ABD'nin aralık-ocaktaki pozisyonuna dönüp ‘Rusların sundukları hepimize uymayabilir, ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ deme arzusunun' platform oluşturabileceğini söyledi.Kremlin Sözcüsü "Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum” diye ekledi. Rusya daha önce ABD'ye güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin önerilerini iletmişti.‘Putin görüşmelere hazır, Batı bunu bilmeli’Putin’in Valday’da çok önemli mesaj verdiğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:“Putin sürekli müzakere sürecine hazır olduğunu söylüyor. Yani, müzakere masasında kendi güvenliğinizi sağlayarak çıkarlarınızı elde etmek her zaman daha iyidir. Putin buna açık. Bunu bir kez daha teyit etti. Batı, hazır olsa da olmasa da bunu bilmeli, bunu duymalı."'Rusya liderinin Ukrayna’daki özel harekatın nedenlerini, kaçınılmaz olduğunu ve Rusya’nın bu konuda haklılığını anlattığını' belirten Kremlin Sözcüsü, “Bu, halihazırda gerçekleşmekte olan süreçlerin özünü anlatan ve tamamen geniş dünya görüşüne sahip bir konuşmaydı” dedi.'Valday konuşmasının, tüm dünyaya, bunu kabul eden etmeyen herkese hitaben yapıldığı için güçlü olduğunu' dile getiren Peskov, “Eminim, çok tartışma olacak” diye ekledi. 'Barış elini sadece çok güçlü bir kişinin uzatabileceğine' dikkat çekti.‘Rusya kimsenin vassalı olamaz, çıkarlarını savunmayı sürdürecek’Kremlin Sözcüsü, 'Rusya hiç kimsenin vassalı olamayacağını ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini, önceden tüm dünyayı yönetenlerin ise artık güç kaybetmeye başladıklarını ve bunun böyle devam edeceğini' belirtti.Peskov, 'önceden tüm dünyayı yönetenlerin Avrupa, Japonya, Avustralya ve diğer ülkeler üzerindeki etkisinin hala korunduğunu ve bunun büyük bir güç olduğunu, ancak bu gücün de artık kaybedilmeye başlandığını' vurguladı.
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, joe biden, vladimir putin, görüşme, güvenlik, endişe, garanti, platform
dmitriy peskov, kremlin, rusya, abd, joe biden, vladimir putin, görüşme, güvenlik, endişe, garanti, platform
Kremlin: ABD'nin Rusya'ya kulak verme arzusu Putin-Biden görüşmesine yol açabilir
17:45 30.10.2022 (güncellendi: 17:52 30.10.2022) Abone ol
Peskov, ABD'nin güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Rusya'nın endişelerine kulak verme arzusunun Putin-Biden görüşmesi için bir platform oluşturabileceğini belirtti.
'Moskova. Kremlin. Putin' adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi olanağı için 'Washington'ın güvenlikle ilgili olanlar dahil Moskova'nın endişelerine kulak verme arzusuna' işaret etti.
Peskov, Putin-Biden görüşmesi için 'ABD'nin endişelerimizi dinleme arzusu, yani aslında ABD'nin aralık-ocaktaki pozisyonuna dönüp ‘Rusların sundukları hepimize uymayabilir, ama belki de müzakere masasına oturmaya değer’ deme arzusunun' platform oluşturabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü "Hem Brüksel'e hem de Washington'a sunulan belge taslaklarını kastediyorum” diye ekledi.
Rusya daha önce ABD'ye güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin önerilerini iletmişti.
‘Putin görüşmelere hazır, Batı bunu bilmeli’
Putin’in Valday’da çok önemli mesaj verdiğine dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:
“Putin sürekli müzakere sürecine hazır olduğunu söylüyor. Yani, müzakere masasında kendi güvenliğinizi sağlayarak çıkarlarınızı elde etmek her zaman daha iyidir. Putin buna açık. Bunu bir kez daha teyit etti. Batı, hazır olsa da olmasa da bunu bilmeli, bunu duymalı."
'Rusya liderinin Ukrayna’daki özel harekatın nedenlerini, kaçınılmaz olduğunu ve Rusya’nın bu konuda haklılığını anlattığını' belirten Kremlin Sözcüsü, “Bu, halihazırda gerçekleşmekte olan süreçlerin özünü anlatan ve tamamen geniş dünya görüşüne sahip bir konuşmaydı” dedi.
'Valday konuşmasının, tüm dünyaya, bunu kabul eden etmeyen herkese hitaben yapıldığı için güçlü olduğunu' dile getiren Peskov, “Eminim, çok tartışma olacak” diye ekledi. 'Barış elini sadece çok güçlü bir kişinin uzatabileceğine' dikkat çekti.
‘Rusya kimsenin vassalı olamaz, çıkarlarını savunmayı sürdürecek’
Kremlin Sözcüsü, 'Rusya hiç kimsenin vassalı olamayacağını ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini, önceden tüm dünyayı yönetenlerin ise artık güç kaybetmeye başladıklarını ve bunun böyle devam edeceğini' belirtti.
Peskov, 'önceden tüm dünyayı yönetenlerin Avrupa, Japonya, Avustralya ve diğer ülkeler üzerindeki etkisinin hala korunduğunu ve bunun büyük bir güç olduğunu, ancak bu gücün de artık kaybedilmeye başlandığını' vurguladı.