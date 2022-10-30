https://sputniknews.com.tr/20221030/kilicdaroglundan-erdogana-kabadayiysan-kasimpasaliysan-cikarsin-karsima-1062875356.html

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kabadayıysan, Kasımpaşalıysan çıkarsın karşıma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısını bir kez daha tekrarlayarak, "Kendisine değişik yerlerde söyledim. Bir de buradan halkın... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T21:32+0300

2022-10-30T21:32+0300

2022-10-30T21:32+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yenimahalle Belediyesi'nce yaptırılan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi'nin temel atma törenine katıldı.Buradaki konuşmasında Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığını, 99 yılda bazı acı olayların da yaşandığını belirtti.Yeni bir yüzyıla hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, büyük acıların yaşanmasının istenmediğini, Türkiye'nin aydınlığa çıkarılması gerektiğini dile getirdi.Cumhuriyet'in fazilet, kimsesizlerin kimsesi, demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği, adalet, hukuk anlamına geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti, 100. yılında sizlerin oylarıyla demokrasiyle taçlandıracağız. Hiç kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği siyaset konusu olmayacak. İnsana insan olarak bakacağız. Varsa sorunları, sorunlarını çözmeye talip olacağız. Eğer bir ülke kendi insanının sorununu çözemiyorsa yönetimde sorunları var demektir" diye konuştu.Türkiye'nin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yeni bir vizyon belgesi açıklayacağız dediler ve şöyle bağladılar, 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım.' Ne demektir bu? Bir şey yapamadık, belge boş, koyduk ama gelin dolduralım" dedi.Kılıçdaroğlu, gelecek yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olmasını ve bölgede en güçlü ülkenin Türkiye olmasını istediklerini ifade etti.Hiç kimsenin düşüncesinden ötürü yargılanmadığı, her türlü düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir Türkiye ve adalet sistemi istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Saraydan alınan talimatlarla karar veriliyorsa o ülkede, adalet yok demektir. Söyledim değişik yerlerde, Batıkent'te bir kez daha söylüyorum, size söz veriyorum, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" dedi.Altı genel başkanın bir arada olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ayrı partiler olduklarını ama aynı şeyleri söylediklerini, demokrasi ve adalet istediklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Dünyadan haberleri yok'Kılıçdaroğlu, sosyal yardımlara da değinerek, hiç kimsenin yoksulluğunun afişe edilmemesi, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerektiğini söyledi.İktidara gelmeleri halinde yapacakları hizmetleri sıralayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:20 yüzyılın sonuyla 21. yüzyılın başında teknoloji devrimi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara bilim ve teknolojiden haberdar olmadıkları eleştirisinde bulundu.'Biz bu tabuları yıkacağız'Dış politikada sorunlar olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Bir lider, Türkiye'yi yöneten kişi, 'Bak senin mal varlığını araştırırım' dendiği andan itibaren itiraz etmezse, 'Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz' diye meydan okumazsa o lider egemen güçler tarafından esir alınmış demektir. Artık onun bağımsız bir iradesi söz konusu olamaz. Biz bu tabuları yıkacağız. Mal varlığı mı? 'Araştırmazsanız namertsiniz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.Demokrasinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan