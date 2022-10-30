https://sputniknews.com.tr/20221030/kilicdaroglundan-erdogana-bir-kez-daha-soyluyorum-gel-kamuoyu-onunde-tartisalim-1062859271.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım

TELE1'e verdiği mülakatta seçim adaylığı konusundaki soruları yanıtsız bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha TV ekranlarında... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T10:08+0300

2022-10-30T10:08+0300

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politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

tele1

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu.16 Ekim'deki bu görüşmede Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçileceğinden kuşku duymadığını söyleyen ama adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."İngiliz şarkıcı Yusuf İslam’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği konserden sonra Erdoğan’ın İslam’ın hediye ettiği gitarı çalmasıyla ilgili görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanat ve sanatçı karşıtı , konser yasaklatan bir kişinin eline gitar alması ya da çalmasını sanatla kültürle ilgili herkesin, sanatçıların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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