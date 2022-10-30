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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım
TELE1'e verdiği mülakatta seçim adaylığı konusundaki soruları yanıtsız bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha TV ekranlarında... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T10:08+0300
2022-10-30T10:08+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
tele1
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu.16 Ekim'deki bu görüşmede Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçileceğinden kuşku duymadığını söyleyen ama adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."İngiliz şarkıcı Yusuf İslam’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği konserden sonra Erdoğan’ın İslam’ın hediye ettiği gitarı çalmasıyla ilgili görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanat ve sanatçı karşıtı , konser yasaklatan bir kişinin eline gitar alması ya da çalmasını sanatla kültürle ilgili herkesin, sanatçıların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, tele1
chp, kemal kılıçdaroğlu, tele1

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bir kez daha söylüyorum, gel kamuoyu önünde tartışalım

10:08 30.10.2022
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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TELE1'e verdiği mülakatta seçim adaylığı konusundaki soruları yanıtsız bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha TV ekranlarında tartışma çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1 ABD Temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu.
16 Ekim'deki bu görüşmede Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının seçileceğinden kuşku duymadığını söyleyen ama adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu? Korkuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım."
İngiliz şarkıcı Yusuf İslam’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği konserden sonra Erdoğan’ın İslam’ın hediye ettiği gitarı çalmasıyla ilgili görüşleri de sorulan Kılıçdaroğlu, "Sanat ve sanatçı karşıtı , konser yasaklatan bir kişinin eline gitar alması ya da çalmasını sanatla kültürle ilgili herkesin, sanatçıların takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
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