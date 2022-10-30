Karamollaoğlu: Yeni bir başlangıcın şafağındayız, tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz

"Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!" "Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!"

Yeni bir başlangıcın ilk günü olarak inşallah bugün tarihe geçecek. Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir yüzyıl için besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Biz hasretle bekleyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Yeni bir başlangıcın ilk günü olarak inşallah bugün tarihe geçecek. Bugün bir kez daha yaşanabilir bir Türkiye, yeni bir yüzyıl için besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Biz hasretle bekleyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz.

Yasakları kaldıracaklarını söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat kendisi oldular. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor. Yasakları kaldıracaklarını söyleyenler yasakçı zihniyetin bizzat kendisi oldular. Yoksulluk her geçen gün derinleşiyor.

Eskiden ihalelerde yolsuzluk yapılıyordu. Bugün ihaleler yolsuzluk yapılsın diye yapılıyor. Allahtan korkun. Şimdi kalkmış bir de referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı otuzu aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor...Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor...Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya. Eskiden ihalelerde yolsuzluk yapılıyordu. Bugün ihaleler yolsuzluk yapılsın diye yapılıyor. Allahtan korkun. Şimdi kalkmış bir de referandumdan, aileden, kazanımlardan bahsediyorlar. Evlilik yaşı otuzu aşmış, gençler mali imkansızlık nedeniyle evlenemiyor...Yine en başta maddi problemler nedeniyle boşanma oranları da her geçen gün artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor...Şiddet, cinayet ve intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya.

Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin! Toplumu kutuplaştırarak, muhalefeti de mayınlarını kendinizin döşediği mayınlı arazilerde siyaset yapmaya zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama bilin ki; o dönem kapandı artık. Temel hak ve özgürlükler, ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? Milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz? Aileyi darmadağın eden sizler, hangi yüzle aile mefhumunu ağzınıza alabiliyorsunuz? Kazanımlardan bahseden sizler, bunlar üzerinden insanımıza gözdağı veren sizler neleri kaybettirdiniz bu ülkeye ve bu millete, önce onların hesabını bir verin! Toplumu kutuplaştırarak, muhalefeti de mayınlarını kendinizin döşediği mayınlı arazilerde siyaset yapmaya zorlayarak ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Ama bilin ki; o dönem kapandı artık.

Hasır üzerinde yatan Peygamber Efendimizi anlatmak kolay, yazlık-kışlık saraylardan vazgeçmek zordur! Hz. Ömer'i anlatmak kolay, Hz. Ömer'in adaletini uygulamak zordur. “Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz" diye edebiyat yapmak kolay, Erbakan Hocamızın davasından bir milim sapmadan izini takip etmek zordur! Yalana, iftiraya ve hakaretlere maruz kaldık. Parayla, makamla, şöhretle imtihan edilmek istendik! Dünden bugüne bu yolda savrulup gidenler oldu. Ancak işte bu salonda bir araya gelenler tavizsiz ve kararlı duruşlarından asla vazgeçmediler. Hasır üzerinde yatan Peygamber Efendimizi anlatmak kolay, yazlık-kışlık saraylardan vazgeçmek zordur! Hz. Ömer'i anlatmak kolay, Hz. Ömer'in adaletini uygulamak zordur. “Erbakan Hocanın kemiklerini sızlatıyorsunuz" diye edebiyat yapmak kolay, Erbakan Hocamızın davasından bir milim sapmadan izini takip etmek zordur! Yalana, iftiraya ve hakaretlere maruz kaldık. Parayla, makamla, şöhretle imtihan edilmek istendik! Dünden bugüne bu yolda savrulup gidenler oldu. Ancak işte bu salonda bir araya gelenler tavizsiz ve kararlı duruşlarından asla vazgeçmediler.

Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin "Yeni Yüzyılı"nı inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Ülkemiz; sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, dindarlık ve laiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur. Bizler; Laiklikten değil, sözde laikçilerden, İslam'dan değil, sözde İslamcılardan, Muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır. Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin "Yeni Yüzyılı"nı inşa etmek için, artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Ülkemiz; sağcılık-solculuk, Türkçülük-Kürtçülük, Sünnilik-Alevilik, dindarlık ve laiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur. Bizler; Laiklikten değil, sözde laikçilerden, İslam'dan değil, sözde İslamcılardan, Muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır.