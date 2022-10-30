İzmir'deki kazılarda ilk kez Miken uygarlığına ait mezar bulundu

© DHA Mikenler, Ege adaları, Yunanistan ve bütün Akdeniz havzasında egemen olan ticari ve siyasi bir grup. Bu toplumun da Batı Anadolu'daki izlerini, Yassıtepe Höyüğü kazılarında bulduk. İnsanlar yakılmamış. Ölülerini taş mezar ve sandıklara koymuşlar. Yanlarına da kokulu zeytinyağının taşındığı 'pelike' yani çift kulplu testi ile krem taşınmasında kullanılan 'pyxis' adı verilen kapları koymuşlar. Ayrıca yine 'pyxis'ler ve 'Pplike'ler gibi kendi yörelerinden getirdikleri akik taşından yapılma takıları da mezarlara bırakmışlar. Bunlara Batı Anadolu'nun birçok bölgesinde rastlanabiliyor. Ancak İzmir kent merkezinde ilk kez bu mezarlık alanının bulunması önemli.