https://sputniknews.com.tr/20221030/isvecte-hayvanat-bahcesinden-kacan-dev-kral-kobra-bir-hafta-sonra-geri-dondu-1062878331.html

İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan dev kral kobra, bir hafta sonra geri döndü

İsveç'te hayvanat bahçesinden kaçan dev kral kobra, bir hafta sonra geri döndü

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir hayvanat bahçesinden kaçan 2.2 metre uzunluğundaki kral kobra, bir hafta sonra kendi başına teraryumuna geri geldi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T23:44+0300

2022-10-30T23:44+0300

2022-10-30T23:44+0300

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isveç

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kobra yılanı

hayvanat bahçesi

kaçış

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Skansen Akvaryum Müdürü Jonas Wahlstrom, 'Sir Vass' adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı.Wahlstrom, kral kobranın, kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmüş olarak bulunduğunu kaydetti.Yılan, 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı.X-ray cihazlarıyla yapılan arama sonucunda yılanın hafta başında yeri tespit edilmiş, ancak kral kobra izini tekrar kaybettirmeyi başarmıştı.

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