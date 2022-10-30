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https://sputniknews.com.tr/20221030/istanbulda-yeni-vapur-hatlari-1-kasimda-seferlerine-basliyor-1062866217.html
İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor
İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T14:09+0300
2022-10-30T14:10+0300
vapur
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel 7 yeni hat 1 Kasım itibarıyla yolcularını bekliyor.Geçen eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle:Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:İBB, 28 Ekimde açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. 'Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu' ve 'Üsküdar-Aşiyan' deniz yolu hatları 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı. Hizmete giren iki yeni hat sayesinde, Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar bölgesinin, Büyükdere Caddesi’ne erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Öte yandan 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-deniz-ulasimina-yedi-yeni-hat-eklendi-1061478453.html
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vapur
vapur

İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor

14:09 30.10.2022 (güncellendi: 14:10 30.10.2022)
© AAİstanbul, vapur
İstanbul, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel 7 yeni hat 1 Kasım itibarıyla yolcularını bekliyor.
Geçen eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle:
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada
Çengelköy-Kabataş
Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bakırköy-Kadıköy
Avcılar-Bostancı
Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.
1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:
2.80 millik Çengelköy Kabataş Hattı 9.47 lira,
5.10 millik Beşiktaş – Eyüp Hattı 11.50 lira,
6.07 millik Kadıköy – Eyüp Hattı 11.50 lira,
14.40 millik Avcılar Kadıköy Hattı 28.74 lira,
17.51 millik Avcılar – Bostancı 31.85 lira,
7.60 millik Maltepe Adalar Hattı 21.90 lira,
8 millik Bostancı – Kabataş Hattı ise 11.50 lira.
İBB, 28 Ekimde açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. 'Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu' ve 'Üsküdar-Aşiyan' deniz yolu hatları 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı. Hizmete giren iki yeni hat sayesinde, Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar bölgesinin, Büyükdere Caddesi’ne erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak.
Öte yandan 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimli olacak.
İstanbul, koronavirüs, vapur, Galata, Eminönü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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İstanbul'da deniz ulaşımına yedi yeni hat eklendi
21 Eylül, 18:56
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