https://sputniknews.com.tr/20221030/istanbulda-yeni-vapur-hatlari-1-kasimda-seferlerine-basliyor-1062866217.html

İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor

İstanbul'da yeni vapur hatları 1 Kasım'da seferlerine başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T14:09+0300

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vapur

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda deniz payını artırmak için yeni deniz yolu hatlarını hizmete alıyor. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’e kıyıya paralel 7 yeni hat 1 Kasım itibarıyla yolcularını bekliyor.Geçen eylül ayında yapılan UKOME toplantısında alınan kararla hizmete giren yeni hatlar şöyle:Kadıköy - Kasımpaşa - Fener - Sütlüce – Eyüp arasında hizmet verecek hattının sefer süresi 50 dakika olarak öngörülüyor. Saat başı olacak şekilde, günde 24 sefer yapılması planlanan hatta kışın 400, yazın en az 550 kişi kapasiteli yolcu motoru kullanılacak. Beşiktaş - Kabataş - Karaköy - Kasımpaşa - Sütlüce - Eyüp Hattında ise günlük 12 sefer yapılması planlanıyor. Yolcu motorlarıyla hizmet verilecek bu hattın sefer süresi ise 50 dakika olacak.1 Kasım’da hizmet vermeye başlayacak deniz hatlarının ücret tarifesi ise şöyle olacak:İBB, 28 Ekimde açılışı yapılan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Fünikülerine entegre olacak 2 hattı da hizmete aldı. 'Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu' ve 'Üsküdar-Aşiyan' deniz yolu hatları 28 Ekim itibariyle yolcularını ağırlamaya başladı. Hizmete giren iki yeni hat sayesinde, Anadolu Hisarı, Küçüksu ve Üsküdar bölgesinin, Büyükdere Caddesi’ne erişimi önemli ölçüde kolaylaşacak. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında günde 36 sefer yapılacak ve toplam sefer süresi 15 dakika olacak. Aşiyan-Üsküdar hattında ise günlük 44 sefer yapılacak ve sefer süresi 25 dakika olacak. Öte yandan 1 Kasım’dan itibaren deniz hatlarına ya da deniz hatlarından yapılan tüm aktarmalar yüzde 50 indirimli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220921/istanbulda-deniz-ulasimina-yedi-yeni-hat-eklendi-1061478453.html

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