https://sputniknews.com.tr/20221030/israilliler-belirsizligin-golgesinde-35-yilda-5kez-sandiga-gidiyor-1062868073.html
İsrailliler belirsizliğin gölgesinde 3.5 yılda 5.kez sandığa gidiyor
İsrailliler belirsizliğin gölgesinde 3.5 yılda 5.kez sandığa gidiyor
Kamuoyu yoklamalarının Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, İsrail'in son 4... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T15:23+0300
2022-10-30T15:23+0300
2022-10-30T15:23+0300
dünya
israil
seçim
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İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde hiçbir blokun hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6.3 milyondan fazla seçmen, 3.5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek. Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3.25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor. Tüm seçim anketleri, 1 Kasım Salı günü yapılacak seçimlerde hiçbir blokun hükümeti kurmaya yetecek sandalyeye sahip olmadığını öngörüyor. Kamuoyu yoklamalarının, Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son 4 yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.
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israil, seçim
İsrailliler belirsizliğin gölgesinde 3.5 yılda 5.kez sandığa gidiyor
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Kamuoyu yoklamalarının Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, İsrail'in son 4 yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.
İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde hiçbir blokun hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.
Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6.3 milyondan fazla seçmen, 3.5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek. Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3.25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.
Tüm seçim anketleri, 1 Kasım Salı günü yapılacak seçimlerde hiçbir blokun hükümeti kurmaya yetecek sandalyeye sahip olmadığını öngörüyor.
Kamuoyu yoklamalarının, Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son 4 yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.