https://sputniknews.com.tr/20221030/israilliler-belirsizligin-golgesinde-35-yilda-5kez-sandiga-gidiyor-1062868073.html

İsrailliler belirsizliğin gölgesinde 3.5 yılda 5.kez sandığa gidiyor

İsrailliler belirsizliğin gölgesinde 3.5 yılda 5.kez sandığa gidiyor

Kamuoyu yoklamalarının Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, İsrail'in son 4... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T15:23+0300

2022-10-30T15:23+0300

2022-10-30T15:23+0300

dünya

israil

seçim

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İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde hiçbir blokun hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor. Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6.3 milyondan fazla seçmen, 3.5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek. Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3.25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor. Tüm seçim anketleri, 1 Kasım Salı günü yapılacak seçimlerde hiçbir blokun hükümeti kurmaya yetecek sandalyeye sahip olmadığını öngörüyor. Kamuoyu yoklamalarının, Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son 4 yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.

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