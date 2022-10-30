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https://sputniknews.com.tr/20221030/ibrahim-tatlisesin-de-yaralandigi-kazada-kovusturmaya-yer-yok-karari-1062860163.html
İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazada 'Kovuşturmaya yer yok' kararı
İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazada 'Kovuşturmaya yer yok' kararı
Bodrum'da, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişinin kamyon şoförü Gültekin... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T11:00+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
kaza
bodrum
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos'ta Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü. Kazada minibüste bulunan Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, şoför Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı, Berka Gülmez, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki Taner Şanlı yaralandı. Araç içinde sıkışan Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Soruşturmada alınan ifadelerde eylemin TCK'nın 89. maddesi kapsamında kalan 'taksirle yaralama' suçuna uyduğu, suçun soruşturmasının şikayete tabi olduğu, tarafların meydana gelen kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları anlatıldı. Soruşturmada, suç açısından TCK 73/1-4 maddesi uyarınca kovuşturma aşamasına geçilemeyeceği için kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/trafik-kazasi-geciren-ibrahim-tatlises-ben-yaptiklarimin-karsiligini-kazadan-cikarak-aldim-1060671466.html
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ibrahim tatlıses, kaza, bodrum
ibrahim tatlıses, kaza, bodrum

İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kazada 'Kovuşturmaya yer yok' kararı

11:00 30.10.2022 (güncellendi: 11:01 30.10.2022)
© DHAİbrahim Tatlıses- Kaza
İbrahim Tatlıses- Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© DHA
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Bodrum'da, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişinin kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmaması üzerine, kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos'ta Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüs, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarparken, kamyon ve minibüs uçuruma düştü.
Kazada minibüste bulunan Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, şoför Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı, Berka Gülmez, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki Taner Şanlı yaralandı.
Araç içinde sıkışan Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturması tamamlandı. Soruşturmada alınan ifadelerde eylemin TCK'nın 89. maddesi kapsamında kalan 'taksirle yaralama' suçuna uyduğu, suçun soruşturmasının şikayete tabi olduğu, tarafların meydana gelen kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları anlatıldı.
Soruşturmada, suç açısından TCK 73/1-4 maddesi uyarınca kovuşturma aşamasına geçilemeyeceği için kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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