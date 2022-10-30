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İBB'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması: '100'üncü yılda her şey çok güzel olacak'
İBB'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması: '100'üncü yılda her şey çok güzel olacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T00:17+0300
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türkiye
ekrem imamoğlu
29 ekim cumhuriyet bayramı
selda bağcan
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB tarafından Üsküdar sahilinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlaması konserler ve dans gösterileriyle başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte, her zaman 'Tam bağımsız Türkiye' diye haykırdıklarını belirterek, "Cumhuriyeti böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Az kaldı. Millet ne derse o olacak. Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.Bu akşamdan sonra Cumhuriyetin 100'üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız" diye konuştu.İmamoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen mapping, ışık ve havai fişek gösterileri, İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen oluşturdu.Kutlama etkinliği, sanatçı Selda Bağcan'ın verdiği konserle sona erdi.Kutlamaların ardından sosyal medyadan geceye dair paylaşımda bulunan İmamoğlu "Yaşasın Cumhuriyet Teşekkürler İstanbul" ifadelerine yer verdi.
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ekrem imamoğlu, 29 ekim cumhuriyet bayramı, selda bağcan, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, 29 ekim cumhuriyet bayramı, selda bağcan, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

İBB'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması: '100'üncü yılda her şey çok güzel olacak'

00:17 30.10.2022 (güncellendi: 00:26 30.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Ekrem İmamoğluİBB'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması
İBB'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Fotoğraf : Twitter /Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB), Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar sahilinde kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak" dedi.
İBB tarafından Üsküdar sahilinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlaması konserler ve dans gösterileriyle başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkinlikte, her zaman 'Tam bağımsız Türkiye' diye haykırdıklarını belirterek, "Cumhuriyeti böyle kurduk, böyle yaşatacağız. Hep birlikte ve hep ileri yürüyerek, Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle, tam ve gerçek bir adaletle hep birlikte taçlandıracağız. Yolumuz açık olsun. Az kaldı. Millet ne derse o olacak. Bu cennet vatanda güneş, 29 Ekim 1923'te çok güzel doğmuştu. Yine öyle olacak, 100'üncü yılda her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.
Bu akşamdan sonra Cumhuriyetin 100'üncü yaşı için geri sayımın başlayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Cumhuriyet, her şeyden önce çok değerli bir fikirdir. Basit, sade ama çok güçlü bir fikir. Kökenimiz, inancımız, cinsiyetimiz ve yaşam biçimimiz ne olursa olsun hepimiz eşitiz. Hepimiz bu ülkenin onurlu vatandaşlarıyız" diye konuştu.
İmamoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen mapping, ışık ve havai fişek gösterileri, İstanbul Boğazı semalarında görsel şölen oluşturdu.
Kutlama etkinliği, sanatçı Selda Bağcan'ın verdiği konserle sona erdi.
Kutlamaların ardından sosyal medyadan geceye dair paylaşımda bulunan İmamoğlu "Yaşasın Cumhuriyet Teşekkürler İstanbul" ifadelerine yer verdi.
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