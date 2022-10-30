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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
Hakkari'de basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T17:19+0300
2022-10-30T17:19+0300
hakkari
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yürüyüş
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Hakkari'de valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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hakkari, gösteri, yürüyüş
hakkari, gösteri, yürüyüş

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

17:19 30.10.2022
© AAHakkari Valiliği
Hakkari Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
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Hakkari'de basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Hakkari'de valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari sınırları içinde 31 Ekim saat 00.01'den 15 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
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