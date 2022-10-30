https://sputniknews.com.tr/20221030/fenerbahce-baskani-ali-koc-yasasin-laik-turkiye-cumhuriyeti-1062856469.html

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fenerbahçe'nin düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne katılan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Bu... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T04:20+0300

2022-10-30T04:20+0300

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türkiye

mustafa kemal atatürk

cumhuriyet

fenerbahçe spor kulübü

bağdat caddesi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Bağdat Caddesi'nde düzenlediği Fener Alayı yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.Fenerbahçe Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Fener Alayı yürüyüşü organizasyonu gerçekleştirdi. Saat 21.00'de başlayan, Fenerbahçelilerin yanı sıra binlerce vatandaşın, Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayraklarıyla ilgi gösterdiği yürüyüşte, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte toplanan kalabalık, slogan ve marşlarla Ülker Stadı'na doğru yürüdü. Havai fişeklerin de atıldığı yürüyüş, yaklaşık 1.5 saat sürdü ve Ülker Stadı'nın önündeki deniz feneri alanına geçildi.Burada bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, katılan herkese teşekkür ederek, "Bugün çok özel bir gün. Tüm günlerin arasındaki en güzel gün. Aklın, bilimin, çağdaşlığın, Cumhuriyet'imizin 99. yılı kutlu olsun. dedi.Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Koç, şunları söyledi:'Artık fabrika ayarlarına dönmemizin zamanı gelmiştir'Bu toprakların kıymetini bilenler olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'nin emrinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Koç, "Buradaki tüm dostlarla, güzel vatanımızın ve dünyamızın dört bir yanındaki Fenerbahçelilerle beraber bir söz vermek istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü tüm camiasıyla, sporcularıyla, çalışanlarıyla, her bir bireyiyle ilelebet Ata'sının izinden gitmeye, Cumhuriyet'imizin yılmaz, yorulmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Değil 100 yıl, yüzlerce yıl geçse de sarı-lacivert kalpler, ay-yıldızımızın gölgesinde olmaya, ülkesinin emrinde olmaya devam edecektir. Kalplerimizde yanan cumhuriyet ateşiyse hiçbir zaman sönmeyecektir" diye konuştu.Fenerbahçe'nin bugüne dek Türkiye'nin en çok şampiyon olan, olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen ve tüm branşlarda ülke bayrağını başarıyla dalgalandıran bir kulüp olduğunu kaydeden Koç, "100. yılda başarıların, şampiyonlukların adını Fenerbahçe'mizin renkleriyle yazmak istiyoruz. Artık fabrika ayarlarına dönmemizin zamanı gelmiştir. Aslında bugün, 99. yılın son gününde, yani Cumhuriyet Bayramı'mızda, kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet müthiş bir zafer kazanarak şampiyonluk fitilini ateşlemiştir" ifadelerini kullandı.'Sporcularımızın yanında olun'Taraftarlara seslenen Ali Koç, sporcularının şampiyonluk bilinciyle, sorumlulukla mücadele edeceklerinden şüphe duymamaları gerektiğine dikkat çekerek, sözlerini şu görüşlerini aktardı:Voleybolcular kupa kaldırdıAli Koç daha sonra bugün Vakıfbank'ı yenerek Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularını çağırıp alkışlattı. Kadın sporcular kazandıkları kupayı kaldırarak tezahüratlara eşlik etti.Türk bayrağı sallayıp, taraftarlara "sarı-lacivert" sloganıyla üçlü çektiren Ali Koç, "Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti. Bu kalabalık gösteriyor ki Türkiye'nin 100. yılında şampiyonluklar en çok da bize yakışacaktır" ifadelerini kullandı.Alanda bulunan meşaleyi yakan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular, daha sonra çalınan marşlara eşlik etti.

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mustafa kemal atatürk, cumhuriyet, fenerbahçe spor kulübü, bağdat caddesi