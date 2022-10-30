Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için 'Drakula'nın şatosunu' kiraladı
14:08 30.10.2022 (güncellendi: 14:12 30.10.2022)
© AP Photo / Selcan HacaogluA sculpture commemorating Petru Darascu, a Romanian priest who survived several Communist prisons, by Ovidiu Nicolae Popa is backdropped by the Gothic Bran Castle, better known as Dracula Castle, in Bran, in Romania's central Transylvania region, Saturday, Oct. 8, 2011
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan 'Drakula'nın şatosunu' kiraladığı aktarıldı.
Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak.
Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.
Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.
Yep, he did. @elonmusk booked the Bran Castle in Romania, also known as 'Dracula's Castle', for a private Halloween party. As per media sources in Ro, Angelina Jolie, Larry Page, Peter Thiel are just some of the high profile guests. pic.twitter.com/G6fNSt24Pe— Emanuel Roşu (@Emishor) October 29, 2022
'Kont Drakula'nın şatosu' olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.
Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından 'Drakula'nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.
'Aslında 3 bin yaşında bir vampirim' demişti
Sosyal medyada iki yıl önce yayılan yeni bir komplo teorisine göre Musk zaman yolcusu ve 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir fotoğrafı bulunuyor. Musk ise söz konusu iddiaları "Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllardır bu sahte kimlikler üzerinden sınanıyorum" ifadeleriyle yanıtlamıştı.