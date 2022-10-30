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https://sputniknews.com.tr/20221030/elon-musk-cadilar-bayrami-kutlamasi-icin-drakulanin-satosunu-kiraladi--1062866259.html
Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için 'Drakula'nın şatosunu' kiraladı
Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için 'Drakula'nın şatosunu' kiraladı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan 'Drakula'nın şatosunu' kiraladığı aktarıldı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
romanya
drakula
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Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak. Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı. Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor. 'Kont Drakula'nın şatosu' olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor. Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından 'Drakula'nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.'Aslında 3 bin yaşında bir vampirim' demiştiSosyal medyada iki yıl önce yayılan yeni bir komplo teorisine göre Musk zaman yolcusu ve 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir fotoğrafı bulunuyor. Musk ise söz konusu iddiaları "Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllardır bu sahte kimlikler üzerinden sınanıyorum" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
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romanya, drakula, elon musk
romanya, drakula, elon musk

Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için 'Drakula'nın şatosunu' kiraladı

14:08 30.10.2022 (güncellendi: 14:12 30.10.2022)
© AP Photo / Selcan HacaogluA sculpture commemorating Petru Darascu, a Romanian priest who survived several Communist prisons, by Ovidiu Nicolae Popa is backdropped by the Gothic Bran Castle, better known as Dracula Castle, in Bran, in Romania's central Transylvania region, Saturday, Oct. 8, 2011
A sculpture commemorating Petru Darascu, a Romanian priest who survived several Communist prisons, by Ovidiu Nicolae Popa is backdropped by the Gothic Bran Castle, better known as Dracula Castle, in Bran, in Romania's central Transylvania region, Saturday, Oct. 8, 2011 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan 'Drakula'nın şatosunu' kiraladığı aktarıldı.
Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak.
Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.
Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.
'Kont Drakula'nın şatosu' olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.
Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından 'Drakula'nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

'Aslında 3 bin yaşında bir vampirim' demişti

Sosyal medyada iki yıl önce yayılan yeni bir komplo teorisine göre Musk zaman yolcusu ve 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir fotoğrafı bulunuyor. Musk ise söz konusu iddiaları "Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllardır bu sahte kimlikler üzerinden sınanıyorum" ifadeleriyle yanıtlamıştı.
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