https://sputniknews.com.tr/20221030/elektrikte-tedarik-tarifesi-tuketim-miktarlari-belirlendi-1062860893.html
Elektrikte tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi
Elektrikte tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca, elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T11:41+0300
2022-10-30T11:41+0300
2022-10-30T11:46+0300
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
türkiye
resmi gazete
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan tüketim miktarı, 2023 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.EPDK, aynı tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1.0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) ise sabit tuttu.Öte yandan, EPDK gelecek yıl uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırında değişikliğe gitmedi.Bu kapsamda, 2015'teki doğalgaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2023 yılı boyunca uygulanmaya devam edecek. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti.Söz konusu kararlar 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20221019/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1062474593.html
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete
Elektrikte tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi
11:41 30.10.2022 (güncellendi: 11:46 30.10.2022) Abone ol
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca, elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de yer alan tüketim miktarı, 2023 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.
EPDK, aynı tebliğde yer alan ve 1 Ocak 2019'dan itibaren 1.0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) ise sabit tuttu.
Öte yandan, EPDK gelecek yıl uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırında değişikliğe gitmedi.
Bu kapsamda, 2015'teki doğalgaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2023 yılı boyunca uygulanmaya devam edecek. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti.
Söz konusu kararlar 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.