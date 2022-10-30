https://sputniknews.com.tr/20221030/cizrede-muzik-festivali-oncesi-15-gozalti-1062866976.html
Cizre'de müzik festivali öncesi 15 gözaltı
Cizre'de müzik festivali öncesi 15 gözaltı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Müzik Festivali'ni provoke etmek isteyen 19 şüpheliden 15'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T14:43+0300
2022-10-30T14:43+0300
2022-10-30T14:54+0300
şırnak
türkiye
müzik
festival
gözaltı
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamındaPKK'ya yönelik çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Belediye tarafından organize edilen konseri provoke edecekleri ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve 30 Ekim’de Cizre’de yapılacak olan konser etkinliğini provoke etmek isteyen, eylem yapmayı planlayan ve örgüt adına faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ihbar ve teşhis beyanları bulunduğu tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda O.G., Z.M., S.O., A.T., T.G., Ö.Ü., G.E., S.Ç., D.Y., B.M., E.K., H.G., R.T., Ş.U. ve D.Y. olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç., R.T., N.K. ve D.G. isimli 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-hedefimiz-festivalleri-herkese-ulasacak-sekilde-yayginlastirmak-1060865316.html
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şırnak, müzik, festival, gözaltı
şırnak, müzik, festival, gözaltı
Cizre'de müzik festivali öncesi 15 gözaltı
14:43 30.10.2022 (güncellendi: 14:54 30.10.2022) Abone ol
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Müzik Festivali'ni provoke etmek isteyen 19 şüpheliden 15'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamındaPKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Belediye tarafından organize edilen konseri provoke edecekleri ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve 30 Ekim’de Cizre’de yapılacak olan konser etkinliğini provoke etmek isteyen, eylem yapmayı planlayan ve örgüt adına faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ihbar ve teşhis beyanları bulunduğu tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda O.G., Z.M., S.O., A.T., T.G., Ö.Ü., G.E., S.Ç., D.Y., B.M., E.K., H.G., R.T., Ş.U. ve D.Y. olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç., R.T., N.K. ve D.G. isimli 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.