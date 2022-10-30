https://sputniknews.com.tr/20221030/cizrede-muzik-festivali-oncesi-15-gozalti-1062866976.html

Cizre'de müzik festivali öncesi 15 gözaltı

Cizre'de müzik festivali öncesi 15 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Müzik Festivali'ni provoke etmek isteyen 19 şüpheliden 15'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

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şırnak

türkiye

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festival

gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamındaPKK'ya yönelik çalışma başlattı. Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Belediye tarafından organize edilen konseri provoke edecekleri ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve 30 Ekim’de Cizre’de yapılacak olan konser etkinliğini provoke etmek isteyen, eylem yapmayı planlayan ve örgüt adına faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ihbar ve teşhis beyanları bulunduğu tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.Operasyonda O.G., Z.M., S.O., A.T., T.G., Ö.Ü., G.E., S.Ç., D.Y., B.M., E.K., H.G., R.T., Ş.U. ve D.Y. olmak üzere 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç., R.T., N.K. ve D.G. isimli 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-hedefimiz-festivalleri-herkese-ulasacak-sekilde-yayginlastirmak-1060865316.html

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