https://sputniknews.com.tr/20221030/chpli-ilgezdiden-veteriner-hekimler-saglik-calisani-sayilsin-talebi-1062863720.html

CHP'li İlgezdi'den 'Veteriner hekimler sağlık çalışanı sayılsın' talebi

CHP'li İlgezdi'den 'Veteriner hekimler sağlık çalışanı sayılsın' talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, veteriner hekimliğin, bir kamusal sağlık hizmeti olduğunu belirterek, veterinerlerin 'sağlık çalışanı' kabul... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T12:42+0300

2022-10-30T12:42+0300

2022-10-30T12:44+0300

türkiye

gamze akkuş ilgezdi

chp

veteriner

sağlık çalışanı

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İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılmadıkları için haklarının verilmediğini, kazanılmış haklarının da birer birer ellerinden alındığını öne sürdü. Veteriner hekimlerin sağlık çalışanı kabul edilmeleri için düzenleme yapılması çağrısında bulunan İlgezdi, "Dünya, hayvanlardan geçen hastalıklarla pandemiler yaşarken, hayvan sağlığı konusundaki uzmanların sağlık çalışanı sayılmaması ve bu nedenle birçok haktan yararlandırılmaması kabul edilemez. Veteriner hekimlik, bir kamusal sağlık hizmetidir" ifadelerini kullandı. Veteriner hekimlerin çalışma şartlarının zor olduğuna işaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, hayvanlarla insanlar arasında ortak hastalıklara muhatap olan veteriner hekimlerin, muayenehane, hastane gibi temiz, hijyenik ve sıcak ortamlar yerine ahır, ağıl, kümes gibi hayvan barınaklarında hizmet verdiklerini anlattı. Tıp, diş hekimliği intörn öğrencilerine asgari ücret verilirken, veteriner hekim intörn öğrencilerinin kapsam dışı bırakıldığına dikkati çeken İlgezdi, bu alanda da düzenleme yapılmasını istedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Sağlık Bakanlığı içinde "Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı Daire Başkanlığı" kurulmasını önerdi. Veteriner fakültelerinin sayısının azaltılmasını ve acilen kamuda veteriner hekim ataması yapılmasını talep eden İlgezdi, sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirme gibi konuların veteriner hekimleri de kapsaması, veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet düzenlemesi olarak bilinen yasaya dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

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gamze akkuş ilgezdi, chp, veteriner, sağlık çalışanı