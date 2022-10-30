https://sputniknews.com.tr/20221030/chp-ilce-binasina-molotofkokteyli-atan-sahis-tutuklandi--1062878040.html
CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T23:33+0300
2022-10-30T23:33+0300
2022-10-30T23:34+0300
molotof kokteyli
chp
türkiye
çerkeş
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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Şahsın farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.
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molotof kokteyli, chp, çerkeş
molotof kokteyli, chp, çerkeş
CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
23:33 30.10.2022 (güncellendi: 23:34 30.10.2022) Abone ol
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı.
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.
Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Şahsın farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.