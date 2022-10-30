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CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Şahsın farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.
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molotof kokteyli, chp, çerkeş
molotof kokteyli, chp, çerkeş

CHP ilçe binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı

23:33 30.10.2022 (güncellendi: 23:34 30.10.2022)
© AAÇankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AA
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Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atan şahıs tutuklandı.
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli attı. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.
Şüpheli ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Şahsın farklı suçlardan sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.
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