https://sputniknews.com.tr/20221030/chp-cerkes-ilce-baskanligina-molotofkokteyli-saldiri-1062857187.html

CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T04:29+0300

2022-10-30T04:29+0300

2022-10-30T04:31+0300

türkiye

çankırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062856701_0:392:2000:1517_1920x0_80_0_0_406b5110b91e376b345ba718c89c3c2a.jpg

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.Saldırıya ilişkin bir gözaltı İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.'Saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir'Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu. Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, “Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.

türkiye

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çankırı