Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221030/chp-cerkes-ilce-baskanligina-molotofkokteyli-saldiri-1062857187.html
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T04:29+0300
2022-10-30T04:31+0300
türkiye
çankırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062856701_0:392:2000:1517_1920x0_80_0_0_406b5110b91e376b345ba718c89c3c2a.jpg
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.Saldırıya ilişkin bir gözaltı İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.'Saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir'Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu. Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, “Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.
türkiye
çankırı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062856701_0:205:2000:1705_1920x0_80_0_0_c560988c2bfa085e1f2a68ccf2e46cf3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çankırı
çankırı

CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı

04:29 30.10.2022 (güncellendi: 04:31 30.10.2022)
© İHA / RECEP ARSLAN- Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© İHA / RECEP ARSLAN-
Abone olTelegram
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

Saldırıya ilişkin bir gözaltı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.
Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'Saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir'

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu.
Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, “Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала