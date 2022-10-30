CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı
04:29 30.10.2022 (güncellendi: 04:31 30.10.2022)
© İHA / RECEP ARSLAN- Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
© İHA / RECEP ARSLAN-
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atılmasına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde CHP Çerkeş İlçe Başkanlığının bulunduğu binaya bir şahıs molotofkokteyli ile saldırdı. Binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Saldırı neticesinde binanın dış cephesinde bulunan tabelalar tutuşurken, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.
Saldırıya ilişkin bir gözaltı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından CHP İlçe Başkanlığı ile aynı binada bulunan yurttaki öğrenciler tahliye edildi.
Şüpheli şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
'Saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir'
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Abdullah Ayaz, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve yakalanan şahsın çeşitli suçlardan sabıka kaydının olduğunu duyurdu.
Vali Ayaz, yaptığı paylaşımda, “Çerkeş ilçemizde siyasi bir partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” ifadelerine yer verdi.
Çerkeş ilçemizde bir siyasi partinin ilçe başkanlığı binasına yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen saldırının farklı suçlardan sabıka kayıtları olan şüphelisi yakalanmış olup adli süreç çok yönlü devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.— Abdullah Ayaz (@AbdullahAyaz78) October 29, 2022