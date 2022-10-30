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https://sputniknews.com.tr/20221030/cezayir-disisleri-bakani-lamamra-arap-dunyasi-yabanci-guclerin-catisma-alanina-donustu-1062856116.html
Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra: Arap dünyası yabancı güçlerin çatışma alanına dönüştü
Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra: Arap dünyası yabancı güçlerin çatışma alanına dönüştü
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Arap bölgesinin bir dizi yabancı gücün savaş alanına dönüştüğünü söyledi. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T03:35+0300
2022-10-30T03:36+0300
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cezayir
arap ligi
zirve
ramtan lamamra
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Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, Arap dışişleri bakanlarının, Cezayir’in ev sahipliğinde yapılacak Arap Birliği Zirvesi’ne hazırlık toplantıları başladı.Haberde, Arap dışişleri bakanlarının, zirvenin gündem taslağını ve taslak kararları değerlendirmek ve onaylamak için bir araya geldikleri belirtilerek, bakanların yarın da bir istişare toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.Toplantının ilk oturumunun başlamasıyla Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Arap Birliği Dönem Başkanlığı'nı Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi’den devraldı.Cerendi, toplantının açılışında, 31'inci Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Cezayir’in programın başarılı geçmesi için ortaya koyduğu çabayı takdir ederek şunları söyledi:Lamamra da Arap bölgesinin siyasi çıkmaz nedeniyle en zor zamanlarını yaşadığına vurgu yaparak, "Arap dünyası yabancı güçlerin çatışma alanına dönüştü. Birlik içinde ve uyumlu bir topluluk olarak çabaları iki katına çıkarmalıyız" dedi.Filistin meselesinin Arap halklarının saflarının birleştirilmesinin kapısı olabileceğini belirten Lamamra, ülkesinin üzerine düşeni yaptığını ve "topun diğer Arapların kalesinde" olduğunu söyledi.Ebu Gayt: Gıda krizi önemli bir önceliği temsil ediyorArap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Arap Birliği Zirvesi'nin, Cezayir Bildirisi'nin (Filistinli grupların uzlaşısı) sahaya gerçekçi bir şekilde yansımasını ve Filistinli tarafların anlaşmanın hükümlerine bağlı kalmasını umduğunu belirtti.Ebu Gayt, "Krizlerin gerçekliği zirvenin gündeminde önemli bir yer tutmalı. Gıda krizi önemli bir önceliği temsil ediyor ve gıda güvenliğini sağlamak için bir strateji başlatmayı umuyoruz." dedi.Cezayir'in ev sahipliği yapacağı 31. Arap Birliği Zirvesi 1-2 Kasım'da düzenlenecek.Katar dışındaki Körfez ülkeleri liderleri çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirdiği zirvede, üyeliği askıda olan Suriye de yer almayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221029/disislerinden-arap-ligi-zirvesi-aciklamasi--sorunlari-cozme-arzusundayiz-1062850664.html
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cezayir, arap ligi, zirve, ramtan lamamra
cezayir, arap ligi, zirve, ramtan lamamra

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra: Arap dünyası yabancı güçlerin çatışma alanına dönüştü

03:35 30.10.2022 (güncellendi: 03:36 30.10.2022)
© Fotoğraf : جامعة الدول العربيةCezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© Fotoğraf : جامعة الدول العربية
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Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Arap bölgesinin bir dizi yabancı gücün savaş alanına dönüştüğünü söyledi.
Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, Arap dışişleri bakanlarının, Cezayir’in ev sahipliğinde yapılacak Arap Birliği Zirvesi’ne hazırlık toplantıları başladı.
Haberde, Arap dışişleri bakanlarının, zirvenin gündem taslağını ve taslak kararları değerlendirmek ve onaylamak için bir araya geldikleri belirtilerek, bakanların yarın da bir istişare toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.
Toplantının ilk oturumunun başlamasıyla Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Arap Birliği Dönem Başkanlığı'nı Tunuslu mevkidaşı Osman el-Cerendi’den devraldı.
Cerendi, toplantının açılışında, 31'inci Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan Cezayir’in programın başarılı geçmesi için ortaya koyduğu çabayı takdir ederek şunları söyledi:
"Bugün, Arap dünyası ile uluslararası camianın gözü bu zirveye ve kronikleşen krizlerden çıkış için sunacağı yaklaşımlara çevrildi. Bugün, Arap ülkelerinin ortaya çıkan küresel dönüşümlere ve küresel krizlere ilişkin konumunun belirlenmesi için toplandık."
Lamamra da Arap bölgesinin siyasi çıkmaz nedeniyle en zor zamanlarını yaşadığına vurgu yaparak, "Arap dünyası yabancı güçlerin çatışma alanına dönüştü. Birlik içinde ve uyumlu bir topluluk olarak çabaları iki katına çıkarmalıyız" dedi.
Filistin meselesinin Arap halklarının saflarının birleştirilmesinin kapısı olabileceğini belirten Lamamra, ülkesinin üzerine düşeni yaptığını ve "topun diğer Arapların kalesinde" olduğunu söyledi.

Ebu Gayt: Gıda krizi önemli bir önceliği temsil ediyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise Arap Birliği Zirvesi'nin, Cezayir Bildirisi'nin (Filistinli grupların uzlaşısı) sahaya gerçekçi bir şekilde yansımasını ve Filistinli tarafların anlaşmanın hükümlerine bağlı kalmasını umduğunu belirtti.
Ebu Gayt, "Krizlerin gerçekliği zirvenin gündeminde önemli bir yer tutmalı. Gıda krizi önemli bir önceliği temsil ediyor ve gıda güvenliğini sağlamak için bir strateji başlatmayı umuyoruz." dedi.
Cezayir'in ev sahipliği yapacağı 31. Arap Birliği Zirvesi 1-2 Kasım'da düzenlenecek.
Katar dışındaki Körfez ülkeleri liderleri çeşitli gerekçelerle katılamayacaklarını bildirdiği zirvede, üyeliği askıda olan Suriye de yer almayacak.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız
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