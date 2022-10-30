Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221030/canli--herson-idaresi-kiev-genis-capli-saldiriya-hazirlaniyor-en-kisa-zamanda-saldirabilir-1062859668.html
CANLI | Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir
CANLI | Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun çok yakında Herson Bölgesi’ne geniş çaplı saldırı girişiminde... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T10:39+0300
2022-10-30T10:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062859796_0:34:1251:737_1920x0_80_0_0_45ce260c4ce857fe98430701a22ddf21.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1e/1062859796_0:0:1251:938_1920x0_80_0_0_aa3f859bd4a1d74fb9baf652fca32b49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Herson - Sputnik Türkiye

CANLI | Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir

10:39 30.10.2022 (güncellendi: 10:41 30.10.2022)
Abone olTelegram
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun çok yakında Herson Bölgesi’ne geniş çaplı saldırı girişiminde bulunabileceklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair detaylar Sputnik'in canlı anlatımında.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:39 30.10.2022
Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun çok yakında Herson Bölgesi’ne geniş çaplı saldırı girişiminde bulunabileceklerini belirtti.
Sputnik’e konuşan Stremousov, “Ukraynalı naziler en kısa zamanda geniş çaplı bir saldırıya girişebilir. Aralarında çok sayıda paralı askerin bulunduğu ordu birlikleri yığılıyor. Fakat bizim ordumuz da güç yığıyor” ifadelerini kullandı.
Stremousov, aynı zamanda şu anda cephe hattındaki durumun kontrol altında olduğunu, birkaç kademeli savunma hattının oluşturulduğunu sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала