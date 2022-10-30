CANLI | Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir

Herson idaresi: Kiev geniş çaplı saldırıya hazırlanıyor, en kısa zamanda saldırabilir

Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun çok yakında Herson Bölgesi’ne geniş çaplı saldırı girişiminde bulunabileceklerini belirtti.

Sputnik’e konuşan Stremousov, “Ukraynalı naziler en kısa zamanda geniş çaplı bir saldırıya girişebilir. Aralarında çok sayıda paralı askerin bulunduğu ordu birlikleri yığılıyor. Fakat bizim ordumuz da güç yığıyor” ifadelerini kullandı.

Stremousov, aynı zamanda şu anda cephe hattındaki durumun kontrol altında olduğunu, birkaç kademeli savunma hattının oluşturulduğunu sözlerine ekledi.