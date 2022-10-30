https://sputniknews.com.tr/20221030/brezilyada-halk-devlet-baskanligi-seciminin-ikinci-turunda-sandik-basinda-1062867395.html
Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında
Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında
Brezilya’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gidiyor. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T14:51+0300
2022-10-30T14:51+0300
2022-10-30T15:02+0300
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla başladı. Yaklaşık 120 milyondan fazla seçmenin elektronik oylamayla seçime katılacağı devlet başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva mücadele ediyor. Yerel saatle 17.00'de sona erecek olan oy verme işleminin ardından ilk sonuçların belli olması ve ülkenin yeni devlet başkanının açıklanması bekleniyor.Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor. Seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2'sini alabilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/lula-ile-bolsonaro-arasinda-tercih-brezilya-devlet-baskani-icin-sandik-basina-gidecek-1062835078.html
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brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva
brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva
Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında
14:51 30.10.2022 (güncellendi: 15:02 30.10.2022) Abone ol
Brezilya’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gidiyor.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla başladı.
Yaklaşık 120 milyondan fazla seçmenin elektronik oylamayla seçime katılacağı devlet başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva mücadele ediyor.
Yerel saatle 17.00'de sona erecek olan oy verme işleminin ardından ilk sonuçların belli olması ve ülkenin yeni devlet başkanının açıklanması bekleniyor.
Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor.
Seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2'sini alabilmişti.