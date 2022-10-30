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https://sputniknews.com.tr/20221030/brezilyada-halk-devlet-baskanligi-seciminin-ikinci-turunda-sandik-basinda-1062867395.html
Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında
Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında
Brezilya’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gidiyor. 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T14:51+0300
2022-10-30T15:02+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
luiz inacio lula da silva
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Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla başladı. Yaklaşık 120 milyondan fazla seçmenin elektronik oylamayla seçime katılacağı devlet başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva mücadele ediyor. Yerel saatle 17.00'de sona erecek olan oy verme işleminin ardından ilk sonuçların belli olması ve ülkenin yeni devlet başkanının açıklanması bekleniyor.Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor. Seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2'sini alabilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/lula-ile-bolsonaro-arasinda-tercih-brezilya-devlet-baskani-icin-sandik-basina-gidecek-1062835078.html
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brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva
brezilya, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva

Brezilya'da halk devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında

14:51 30.10.2022 (güncellendi: 15:02 30.10.2022)
© AP Photo / Bruna PradoJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Bruna Prado
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Brezilya’da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy vermek üzere sandık başına gidiyor.
Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sandıkların yerel saatle 08.00'de açılmasıyla başladı.
Yaklaşık 120 milyondan fazla seçmenin elektronik oylamayla seçime katılacağı devlet başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı ve İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva mücadele ediyor.
Yerel saatle 17.00'de sona erecek olan oy verme işleminin ardından ilk sonuçların belli olması ve ülkenin yeni devlet başkanının açıklanması bekleniyor.
Luiz Inacio Lula da Silva- Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
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Lula ile Bolsonaro arasında tercih: Brezilya, devlet başkanı için 2. kez sandık başına gidecek
Dün, 10:12
Yapılan son anketlere göre kararsızların seçmenler arasındaki oranı yüzde 7 olurken, mevcut Bolsonaro’nun oy oranının yüzde 47, Lula’nın oy oranının ise yüzde 53 olacağı tahmin ediliyor.
Seçimin ilk turunda Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48.4’ünü, Bolsonaro ise yüzde 43.2'sini alabilmişti.
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