https://sputniknews.com.tr/20221030/bakanlik-acikladi-izmirde-1404-konut-ve-289-is-yeri-hak-sahibi-depremzedelere-teslim-edildi-1062876237.html

Bakanlık açıkladı: İzmir'de 1404 konut ve 289 iş yeri, hak sahibi depremzedelere teslim edildi

Bakanlık açıkladı: İzmir'de 1404 konut ve 289 iş yeri, hak sahibi depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından inşa edilen 1404 konut ve 289 iş... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T22:17+0300

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türkiye

murat kurum

izmir depremi

izmir

depremzede

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünde, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Bakanlık, Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde deprem sonucu çöken veya ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanda 1404 konut ve 289 iş yerinin, hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.Teslim edilmeyen konut bağımsız birim adedinin 15, ticari birim adedinin de 10 olduğu belirtilen açıklamada, Bayraklı'da Şehir Hastanesinin olduğu bölgede 2 bin 816 konut ve 60 iş yeri inşaatlarının etaplar halinde devam ettiği ve yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:'Binalarımızın tamamı depreme dayanıklı'TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıkoğlu, İzmir depremi sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:'Devletimiz yanımızdaydı'Depremde yıkılan evinde eşini kaybeden ve yeni konutu teslim edilen Hatice Baltırak ise Bakan Kurum'a teşekkürlerini sunarak, "Baktım ki evimiz yan yatmış. Eşim balkondaymış, göçüğün altında kalmış. Bir cehennem günüydü. Allah bin kere razı olsun, ayağı taşa değmesin Bakanımız Murat Kurum'un. Onunla beraber çıkardılar. 18 ayda, 20 ayda evlerimiz bitti. Allah razı olsun, devletimiz yanımızdaydı" dedi.Depremde evi yaşanılmayacak hale gelen ve yeni konutuna 1 yıl içerisinde kavuşan Sırrı Gürler de devletin dört dörtlük iş yaptığını belirterek, "Buranın başlamasıyla bitmesi 1 sene. Yani temel atma ve anahtar teslimi. Biz de 3 ay sonra şubatta anahtarı aldık, nisanda taşındık. Bu devlet başımızdan eksik olmasın. Devlet olmasa perişandık. Sağlam, depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Malzeme kalitesi çok güzel. Şirin bir evimiz oldu yani. Allah razı olsun" diye konuştu.

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murat kurum, izmir depremi, izmir, depremzede