İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı

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"Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı."