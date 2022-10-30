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İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın en önemli aktarma... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, istanbul havalimanı, yolcu, adil karaismailoğlu
фото, istanbul havalimanı, yolcu, adil karaismailoğlu

İstanbul Havalimanı'nı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu kullandı

11:58 30.10.2022 (güncellendi: 11:59 30.10.2022)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Kovid-19 salgınına rağmen Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı" açıklaması yaptı.
© AA

Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vatandaşın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanı'nın 4. yaşını kutladığını ifade etti.

Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018&#x27;de açılan İstanbul Havalimanı&#x27;yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vatandaşın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanı&#x27;nın 4. yaşını kutladığını ifade etti. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA

Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan vatandaşın hizmetine sunulan İstanbul Havalimanı'nın 4. yaşını kutladığını ifade etti.

© AA

İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

İstanbul Havalimanı&#x27;nın kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: - Sputnik Türkiye
2/6
© AA

İstanbul Havalimanı'nın kısa sürede yolcu ve uçuş sayılarında dünyadaki rakiplerini geride bıraktığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

© AA

"İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu."

&quot;İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa&#x27;nın en yoğun havalimanı oldu.&quot; - Sputnik Türkiye
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© AA

"İstanbul Havalimanı, salgın sürecinin ardından normalleşmeyle beraber yakaladığı güçlü trendini devam ettiriyor. İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini aldı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu."

© AA

"Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı."

&quot;Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı&#x27;nı kullandı.&quot; - Sputnik Türkiye
4/6
© AA

"Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi verilerine göre, bu yılın 3. çeyreğinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında birinci oldu, Londra, Paris ve Amsterdam havalimanlarını geride bıraktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 313 bin 778 uçuşa ev sahipliği yaptı. 47 milyon 571 bin 888 yolcuyu da ağırladı. 4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı."

© AA

Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye'de ise konfor yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı'nın günlük 1422 uçuşla tarihi rekor kırdığını belirtti.

Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye&#x27;de ise konfor yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, Avrupa&#x27;nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği Temmuz 2022&#x27;de İstanbul Havalimanı&#x27;nın günlük 1422 uçuşla tarihi rekor kırdığını belirtti. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA

Havacılık sektöründe Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye'de ise konfor yaşandığını kaydeden Karaismailoğlu, Avrupa'nın en zorlu havacılık sınavlarından birini verdiği Temmuz 2022'de İstanbul Havalimanı'nın günlük 1422 uçuşla tarihi rekor kırdığını belirtti.

© AA

Bakan Karaismailoğlu, "Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, &quot;Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor&quot; ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA

Bakan Karaismailoğlu, "Bu doğrultuda 2019 yılında 329 bin 900 uçuş ve 52 milyon 9 bin 220 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, kaydetmiş olduğu bu rakamları 2023 yılına kalmadan yakalamayı hedefliyor" ifadesini kullandı.

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