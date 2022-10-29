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https://sputniknews.com.tr/20221029/turkiyenin-onemli-hucum-botlari-arasinda-yer-alan-tcg-ruzgar-29-ekim-icin-kapilarini-acti-1062844090.html
Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, 29 Ekim için kapılarını açtı
Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, 29 Ekim için kapılarını açtı
Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde İzmit Yat Limanı’nda vatandaşlara kapılarını açtı. Fırsatı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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29 ekim cumhuriyet bayramı
tcg anadolu gemisi
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri çerçevesinde TCG Rüzgar Hücum Botu, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı. İzmit Yat Limanında demirleyen hücum botu sabah 10.00 - 12.00, öğleden sonra ise 14.00 - 17.00 saatleri arasında kapılarını açtı. Hücum botuna yalnızca Kocaeli’den değil Türkiye’nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar ilgi gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekiplerce rehberler eşliğinde vatandaşlara TCG Rüzgar gezdirilip özellikleri anlatıldı. TCG Rüzgar’ın her noktasını gezen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hücum botunun dışında kurulan stantta da dileyen vatandaşlar kendilerine bardak gibi anı eşyaları aldı.Ayvalık’tan akraba ziyareti için Kocaeli’ye gelen ve ziyarete açılan hücum botunu da görmeden dönmek istemediklerini söyleyen Emrah Delibaşı, “Ayvalık’tan buraya ziyaret için geldik. Bu güzel bayramımızda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın vatandaşlar için ziyarete açtığı bu gemiyi ziyaret edeceğiz. Mutluyuz, ülkemizi seviyoruz. Sürekli karşılaştığımız şeyler değil, o yüzden gezmek istiyoruz. Oğlum 6 yaşında, o da görsün istedim” diye konuştu.
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29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, tcg anadolu gemisi, gemi
29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, tcg anadolu gemisi, gemi

Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, 29 Ekim için kapılarını açtı

16:14 29.10.2022 (güncellendi: 16:19 29.10.2022)
© İHA / ARDACAN UZUN - MEHMET EKREM CEYLANTürkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde İzmit Yat Limanı’nda vatandaşlara kapılarını açtı. Fırsatı değerlendiren vatandaşlar, TCG Rüzgar’ı gezip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde İzmit Yat Limanı’nda vatandaşlara kapılarını açtı. Fırsatı değerlendiren vatandaşlar, TCG Rüzgar’ı gezip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© İHA / ARDACAN UZUN - MEHMET EKREM CEYLAN
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Türkiye’nin önemli hücum botları arasında yer alan TCG Rüzgar, Cumhuriyet’in 99. yılı çerçevesinde İzmit Yat Limanı’nda vatandaşlara kapılarını açtı. Fırsatı değerlendiren vatandaşlar, TCG Rüzgar’ı gezip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri çerçevesinde TCG Rüzgar Hücum Botu, 1 günlüğüne ziyaretçilere açıldı. İzmit Yat Limanında demirleyen hücum botu sabah 10.00 - 12.00, öğleden sonra ise 14.00 - 17.00 saatleri arasında kapılarını açtı.
Hücum botuna yalnızca Kocaeli’den değil Türkiye’nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar ilgi gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekiplerce rehberler eşliğinde vatandaşlara TCG Rüzgar gezdirilip özellikleri anlatıldı.
TCG Rüzgar’ın her noktasını gezen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hücum botunun dışında kurulan stantta da dileyen vatandaşlar kendilerine bardak gibi anı eşyaları aldı.
Ayvalık’tan akraba ziyareti için Kocaeli’ye gelen ve ziyarete açılan hücum botunu da görmeden dönmek istemediklerini söyleyen Emrah Delibaşı, “Ayvalık’tan buraya ziyaret için geldik. Bu güzel bayramımızda da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın vatandaşlar için ziyarete açtığı bu gemiyi ziyaret edeceğiz. Mutluyuz, ülkemizi seviyoruz. Sürekli karşılaştığımız şeyler değil, o yüzden gezmek istiyoruz. Oğlum 6 yaşında, o da görsün istedim” diye konuştu.
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