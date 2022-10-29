https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-ceosu-karakas-renklerimizle-tum-turkiyeyi-kucakliyoruz-1062842909.html
Togg CEO'su Karakaş: Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz
Togg CEO'su Karakaş: Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil etmesini istiyoruz" ifadesinde bulundu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T14:56+0300
2022-10-29T14:56+0300
2022-10-29T15:36+0300
türkiye
togg
gürcan karakaş
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Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Otomobilin renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Karakaş, "Aracın renkleri Türkiye'nin renklerinden seçildi. Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek" dedi.Yerli otomobilin küresel boyutta rekabet edebileceğini söyleyen Karakaş, "Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik" diye konuştu.Karakaş'ın açıklamaları şöyle:"Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz. Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir çatı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz. İsmini o yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk. Gün içerisinde sizlere biraz daha detaylı olarak aktarmak istiyoruz."
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togg, gürcan karakaş
Togg CEO'su Karakaş: Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz
14:56 29.10.2022 (güncellendi: 15:36 29.10.2022) Abone ol
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil etmesini istiyoruz" ifadesinde bulundu.
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Otomobilin renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Karakaş, "Aracın renkleri Türkiye'nin renklerinden seçildi. Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek" dedi.
Yerli otomobilin küresel boyutta rekabet edebileceğini söyleyen Karakaş, "Akıllı cihazdan bahsetmiştik. Küresel boyutta rekabet edebileceğinden bahsettik. Biz bunları adım adım hayata geçirdik. Bugün Gemlik Kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçların banttan indiği güne geldik" diye konuştu.
Karakaş'ın açıklamaları şöyle:
"Peki biz buraya neden kampüs diyoruz arkadaşlar? Bunu izah etmek isterim. Her şeyden önce burası otomobilden fazlasıysa bir akıllı cihaz ekosistem merkezi ise o zaman zaten bir üretim, imalat merkezi olamaz. Dolayısıyla biz burada mühendisliğimizi, prototiplerimizi, tasarımlarımızı… Her şeyi bir çatı altında yapabildiğimiz, yapabileceğimiz bir kampüs olarak görüyoruz. İsmini o yüzden TOGG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk. Gün içerisinde sizlere biraz daha detaylı olarak aktarmak istiyoruz."