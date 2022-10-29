https://sputniknews.com.tr/20221029/togg-ceosu-gurcan-karakas-2025in-ilk-yarisinda-sedanimiz-2026da-cross-coupe-geliyor-1062848069.html

Togg CEO'su Gürcan Karakaş: 2025'in ilk yarısında sedanımız, 2026'da Cross-Coupe geliyor

Togg CEO'su Gürcan Karakaş: 2025'in ilk yarısında sedanımız, 2026'da Cross-Coupe geliyor

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, hatchback model yapmaktan vazgeçtiklerini belirterek, "Çünkü günümüzde Cross-Coupe diye tabir ettiğimiz, daha... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T21:22+0300

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gürcan karakaş

togg

türkiye

gemlik

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TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, her şeyden önce bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ve bu hedefler doğrultusunda ilerlediklerini dile getirdi.Togg'un işe başlama ve bugünlere gelme sürecini anlatan Karakaş, bu süreçte herkesin yoğun emek verdiğini kaydetti.Yeni modeller hakkında bilgi veren Karakaş, "Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüzde Cross-Coupe diye tabir ettiğimiz, daha dinamik, daha heyecanlı ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanacak bir Cross-Coupe hazırlayacağız. 2025'in ilk yarısında sedanımız, 2026'da Cross-Coupe geliyor" ifadelerini kullandı.Karakaş, gelecek hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:Öte yandan, TOGG'dan paylaşılan basın açıklamasında, satış stratejisi ve kullanıcıyla temas kanalları da paylaşıldı. TOGG'un kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacağı bildirildi.Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Karakaş, şu bilgileri verdi:'Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyuracağız'Karakaş, bir teknoloji şirketi olarak akıllı cihazın yanı sıra farklı dijital ürünler üzerinde de çalıştıklarına işaret ederek, "Çok yakında dijital ürünlerimizi de duyurmaya başlayacağız. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Kullanıcılarımıza, akıllı yaşam, e-cüzdan, uzaktan güncelleme, akıllı bağlantı gibi hizmetler sayesinde kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.'Yüzde 100 milli bir projeyiz, direksiyonda biz varız'Hedeflere giden yolda verdikleri tüm sözleri tuttuklarını aktaran Karakaş, şöyle devam etti:

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