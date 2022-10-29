https://sputniknews.com.tr/20221029/suudi-arabistanda-her-10-dakikada-bir-bosanma-yasaniyor-1062832339.html
Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor
Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor
Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T03:16+0300
2022-10-29T03:16+0300
2022-10-29T03:17+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
boşanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060605117_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_9945c27f414db27edb41ab003db2fd55.jpg
Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi.İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060605117_0:0:1307:980_1920x0_80_0_0_24343aad42a965997a81e75cf6b4c60c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ortadoğu, suudi arabistan, boşanma
ortadoğu, suudi arabistan, boşanma
Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor
03:16 29.10.2022 (güncellendi: 03:17 29.10.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi.
İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.
Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.
Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.