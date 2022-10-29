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https://sputniknews.com.tr/20221029/suudi-arabistanda-her-10-dakikada-bir-bosanma-yasaniyor-1062832339.html
Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor
Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor
Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T03:16+0300
2022-10-29T03:17+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
boşanma
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Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi.İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.
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ortadoğu, suudi arabistan, boşanma
ortadoğu, suudi arabistan, boşanma

Suudi Arabistan'da her 10 dakikada bir boşanma yaşanıyor

03:16 29.10.2022 (güncellendi: 03:17 29.10.2022)
© AFP 2022Suudi kadınlar
Suudi kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022
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Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın El-Yevm gazetesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu'nun 2022 boşanma vakalarıyla ilgili yayımladığı verilere yer verildi.
İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti.
Haberde ifadelerine yer verilen Avukat Dahil ed-Dahil, son yıllarda Suudi Arabistan'da boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebeplerini Kovid-19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığının getirdiği sorunlar olarak sıraladı.
Dahil ayrıca, ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığını, bu düşüşün başlıca sebeplerinin de eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğunu kaydetti.
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