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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/slovenyada-enerji-tasarrufu-otoyollardaki-aydinlatma-kaldirilacak-1062851233.html
Slovenya'da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak
Slovenya'da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak
Slovenya, artırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son vereceğini duyurdu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T23:04+0300
2022-10-29T23:05+0300
avrupa'da enerji krizi
slovenya
enerji
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Slovenya'da kamuya ait Otoyol Şirketi (DARS) tarafından yapılan açıklamada, enerji tasarrufu önlemlerini artırmak amaçlı, ülkedeki otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son verme kararı alındığı ifade edildi.Açıklamada, bu adımın 600 hanenin yıllık tüketimine eşit miktarda elektrik tasarrufu sağlayacağına yer verilirken, otoyolların kritik noktalarında aydınlatmanın devam edeceği kaydedildi.Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu ithalatla karşılayan Slovenya'da, parlamento, eylülde "kamu kurumlarında ısıtmanın azaltılması ve gerekmeyen kamusal alanlarda aydınlatmanın kapatılmasına" ilişkin bir kanunu kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221029/belcikada-restoranlarda-isiksiz-cuma-enerji-fiyatlarinin-menulere-yansitilmamasi-zorlasiyor-1062829481.html
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slovenya, enerji
slovenya, enerji

Slovenya'da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak

23:04 29.10.2022 (güncellendi: 23:05 29.10.2022)
© AP Photo / Ramon EspinosaSlovenya bayrağı
Slovenya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Slovenya, artırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son vereceğini duyurdu.
Slovenya'da kamuya ait Otoyol Şirketi (DARS) tarafından yapılan açıklamada, enerji tasarrufu önlemlerini artırmak amaçlı, ülkedeki otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son verme kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada, bu adımın 600 hanenin yıllık tüketimine eşit miktarda elektrik tasarrufu sağlayacağına yer verilirken, otoyolların kritik noktalarında aydınlatmanın devam edeceği kaydedildi.
Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu ithalatla karşılayan Slovenya'da, parlamento, eylülde "kamu kurumlarında ısıtmanın azaltılması ve gerekmeyen kamusal alanlarda aydınlatmanın kapatılmasına" ilişkin bir kanunu kabul etmişti.
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