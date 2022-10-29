https://sputniknews.com.tr/20221029/slovenyada-enerji-tasarrufu-otoyollardaki-aydinlatma-kaldirilacak-1062851233.html

Slovenya'da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak

Slovenya'da enerji tasarrufu: Otoyollardaki aydınlatma kaldırılacak

Slovenya, artırılan enerji tasarrufu önlemleri kapsamında otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son vereceğini duyurdu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T23:04+0300

2022-10-29T23:04+0300

2022-10-29T23:05+0300

avrupa'da enerji krizi

slovenya

enerji

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Slovenya'da kamuya ait Otoyol Şirketi (DARS) tarafından yapılan açıklamada, enerji tasarrufu önlemlerini artırmak amaçlı, ülkedeki otoyolların bazı kesimlerinde aydınlatmaya son verme kararı alındığı ifade edildi.Açıklamada, bu adımın 600 hanenin yıllık tüketimine eşit miktarda elektrik tasarrufu sağlayacağına yer verilirken, otoyolların kritik noktalarında aydınlatmanın devam edeceği kaydedildi.Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu ithalatla karşılayan Slovenya'da, parlamento, eylülde "kamu kurumlarında ısıtmanın azaltılması ve gerekmeyen kamusal alanlarda aydınlatmanın kapatılmasına" ilişkin bir kanunu kabul etmişti.

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