https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-savunma-bakanligi-50-esir-rus-askeri-ulkelerine-dondu-1062844795.html

Rusya Savunma Bakanlığı: 50 esir Rus askeri ülkelerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı: 50 esir Rus askeri ülkelerine döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, ölüm tehdidi altındaki 50 esir Rus askerinin müzakereler sonucunda Kiev kontrolündeki bölgeden ülkelerine döndüğünü duyurdu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T16:54+0300

2022-10-29T16:54+0300

2022-10-29T17:46+0300

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Özgürlüğüne kavuşan askerlerin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin askeri kargo uçaklarıyla Moskova'ya götürüleceğini belirten bakanlık, bu kişilerin Savunma Bakanlığı'nın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulacağını kaydetti.Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ile 50'şer askerin takası konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu. 50 askerin 7'sinin Donetsk, 2'sinin Lugansk'tan olduğunu ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kupyansk yönünde bir paralı asker birimini vurduRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 2 bölüğü ve bir yabancı paralı asker birimini vurduğu belirtildi.Açıklamada, “Kupyanskiy yönünde Rus birliklerinin aktif eylemleri sonucunda, Timkovka, İvanovka, Tabayevka ve Krahmalnoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2 bölüğü ve bir yabancı paralı asker birimi vuruldu. 70'den fazla Ukraynalı asker ve militan, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcı ve 10 araç imha edildi” denildi.‘Rus insansız hava araçları Herson yönünde bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemini imha etti’Rus birliklerinin Herson bölgesinde bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve iki Amerikan M777 obüsünü modernize edilmiş Lancet'lerin yardımıyla imha ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve iki Amerikan M777 obüsü, Herson bölgesindeki Vysokopolye ve Novogrigorovka yerleşim yerlerinin yakınında modernize edilmiş Lancet insansız hava aracı saldırılarıyla imha edildi” ifadeleri kullanıldı.'Rus birlikleri LHC’de Çervonopopovka yakınlarındaki Ukrayna saldırılarını püskürttü’Rus birlikleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Çervonopopovka yakınlarındaki Ukrayna saldırılarını püskürttüğü bilgisine yer verilen açıklamada, 70'den fazla Ukraynalı asker, 4 tank, 2 zırhlı araç ve 3 kamyonetin topçu ateşi ve hava saldırılarıyla yok edildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait 14 insansız hava aracı, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 9 mermi ve 8 HARM anti-radar füzesini düşürdüğü vurgulandı.‘Ukrayna ordusunun 9 komuta merkezi imha edildi’Rus operasyonel-taktik ve hava birimlerinin yanı sıra füze birlikleri ve topçuların Ukrayna ordusunun 9 komuta merkezini imha ettiği belirtildi.Taktik ve saldırı uçaklarının yanı sıra füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Harkov Bölgesi’nde konuşlanan birliklerinin 9 komuta merkezinin vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, ayrıca düşmanın 189 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait toplam 2 bin 370 insansız hava aracının imha edildiği belirtilen açıklamada, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 327 uçak, 164 helikopter, 2 bin 370 insansız hava aracı, 384 uçaksavar füze sistemi, 6 bin 162 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 878 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 536 sahra ve havan topu ile 6 bin 863 adet özel askeri araç imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

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