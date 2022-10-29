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https://sputniknews.com.tr/20221029/rusya-disisleri-londranin-karadenizdeki-teror-saldirisina-katilimiyla-ilgili-adimlar-atiliyor-1062846030.html
Rusya Dışişleri: Londra'nın Karadeniz'deki terör saldırısına katılımıyla ilgili adımlar atılıyor
Rusya Dışişleri: Londra'nın Karadeniz'deki terör saldırısına katılımıyla ilgili adımlar atılıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz uzmanların Karadeniz'deki terör eyleminin... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T18:29+0300
2022-10-29T18:29+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığ, Rus yetkili makamlarıyla birlikte, İngiliz uzmanların 29 Ekim'de Karadeniz'deki terör eyleminin hazırlanmasına katılımı ve Ukrayna ordusunu eğitmesiyle ilgili pratik adımlar üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Rusya Dışişleri: Londra'nın Karadeniz'deki terör saldırısına katılımıyla ilgili adımlar atılıyor

18:29 29.10.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz uzmanların Karadeniz'deki terör eyleminin hazırlanmasına katılımı ile ilgili pratik adımlar üzerinde çalıştığını söyledi.
Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanlığ, Rus yetkili makamlarıyla birlikte, İngiliz uzmanların 29 Ekim'de Karadeniz'deki terör eyleminin hazırlanmasına katılımı ve Ukrayna ordusunu eğitmesiyle ilgili pratik adımlar üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı.
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