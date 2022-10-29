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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221029/rus-disisleri-bmne-tahil-anlasmasinin-ikinci-kisminin-uygulanamaz-oldugunu-bildirdik-1062829147.html
Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik
Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin önerisi üzerine bir paket anlaşma olan ‘tahıl anlaşmasının’ ikinci... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T00:05+0300
2022-10-29T00:06+0300
ukrayna krizi
rusya
bm
tahıl
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Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Rus gübresiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Anlaşmanın bir paket olduğunu hatırlatmak isterim. Bunu BM Genel Sekreteri teklif etmişti. Rusya yönetimine gelince, BM New York’taki daimi temsilciliğimizin aracılığıyla düzenli olarak örgütün genel sekreterliğini, Rus tahıl ve gübreyle ilgili ikinci kısmının hayata geçirilemez olduğu konusunda bilgilendiriyor” diye yazdı.BM’den ‘Rus gübrelerine erişim sağlama’ çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün tüm ülkelere, Rusya yapımı gübrelerin küresel piyasalara erişimini sağlama çağrısında bulunduğunu belirtmişti.Dujarric, günlük basın toplantısında, “BM’nin mesajı şöyle: Rus gübrelere erişim olmalı, ticarete destek olmalı” ifadesini kullandı.Sözcü, BM Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin, mevcut engellerin kaldırılması için çok zaman sarf ettiğini belirterek, “Ekim için küçük bir fırsat penceremiz kalıyor. Gübrelerin ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.
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rusya, bm, tahıl
rusya, bm, tahıl

Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik

00:05 29.10.2022 (güncellendi: 00:06 29.10.2022)
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin önerisi üzerine bir paket anlaşma olan ‘tahıl anlaşmasının’ ikinci bölümünün yerine getirilemeyeceği konusunda BM Genel Sekreterliği’ni düzenli olarak bilgilendirdiğini belirtti.
Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Rus gübresiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Anlaşmanın bir paket olduğunu hatırlatmak isterim. Bunu BM Genel Sekreteri teklif etmişti. Rusya yönetimine gelince, BM New York’taki daimi temsilciliğimizin aracılığıyla düzenli olarak örgütün genel sekreterliğini, Rus tahıl ve gübreyle ilgili ikinci kısmının hayata geçirilemez olduğu konusunda bilgilendiriyor” diye yazdı.

BM’den ‘Rus gübrelerine erişim sağlama’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün tüm ülkelere, Rusya yapımı gübrelerin küresel piyasalara erişimini sağlama çağrısında bulunduğunu belirtmişti.
Dujarric, günlük basın toplantısında, “BM’nin mesajı şöyle: Rus gübrelere erişim olmalı, ticarete destek olmalı” ifadesini kullandı.
Sözcü, BM Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin, mevcut engellerin kaldırılması için çok zaman sarf ettiğini belirterek, “Ekim için küçük bir fırsat penceremiz kalıyor. Gübrelerin ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.
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