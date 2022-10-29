https://sputniknews.com.tr/20221029/rus-disisleri-bmne-tahil-anlasmasinin-ikinci-kisminin-uygulanamaz-oldugunu-bildirdik-1062829147.html
Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik
Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin önerisi üzerine bir paket anlaşma olan ‘tahıl anlaşmasının’ ikinci... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T00:05+0300
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Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Rus gübresiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Anlaşmanın bir paket olduğunu hatırlatmak isterim. Bunu BM Genel Sekreteri teklif etmişti. Rusya yönetimine gelince, BM New York’taki daimi temsilciliğimizin aracılığıyla düzenli olarak örgütün genel sekreterliğini, Rus tahıl ve gübreyle ilgili ikinci kısmının hayata geçirilemez olduğu konusunda bilgilendiriyor” diye yazdı.BM’den ‘Rus gübrelerine erişim sağlama’ çağrısıBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün tüm ülkelere, Rusya yapımı gübrelerin küresel piyasalara erişimini sağlama çağrısında bulunduğunu belirtmişti.Dujarric, günlük basın toplantısında, “BM’nin mesajı şöyle: Rus gübrelere erişim olmalı, ticarete destek olmalı” ifadesini kullandı.Sözcü, BM Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin, mevcut engellerin kaldırılması için çok zaman sarf ettiğini belirterek, “Ekim için küçük bir fırsat penceremiz kalıyor. Gübrelerin ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.
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Rus Dışişleri: BM'ye tahıl anlaşmasının ikinci kısmının uygulanamaz olduğunu bildirdik
00:05 29.10.2022 (güncellendi: 00:06 29.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülke yönetiminin, BM Genel Sekreteri’nin önerisi üzerine bir paket anlaşma olan ‘tahıl anlaşmasının’ ikinci bölümünün yerine getirilemeyeceği konusunda BM Genel Sekreterliği’ni düzenli olarak bilgilendirdiğini belirtti.
Zaharova, BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric’in, Rus gübresiyle ilgili açıklamasını değerlendirdi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Anlaşmanın bir paket olduğunu hatırlatmak isterim. Bunu BM Genel Sekreteri teklif etmişti. Rusya yönetimine gelince, BM New York’taki daimi temsilciliğimizin aracılığıyla düzenli olarak örgütün genel sekreterliğini, Rus tahıl ve gübreyle ilgili ikinci kısmının hayata geçirilemez olduğu konusunda bilgilendiriyor” diye yazdı.
BM’den ‘Rus gübrelerine erişim sağlama’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, örgütün tüm ülkelere, Rusya yapımı gübrelerin küresel piyasalara erişimini sağlama çağrısında bulunduğunu belirtmişti.
Dujarric, günlük basın toplantısında, “BM’nin mesajı şöyle: Rus gübrelere erişim olmalı, ticarete destek olmalı” ifadesini kullandı.
Sözcü, BM Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin, mevcut engellerin kaldırılması için çok zaman sarf ettiğini belirterek, “Ekim için küçük bir fırsat penceremiz kalıyor. Gübrelerin ihtiyaç duyulan yere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.