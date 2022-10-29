https://sputniknews.com.tr/20221029/pasinyan-socide-azerbaycanla-baris-anlasmasinin-temelini-olusturacak-belgeyi-imzalamaya-hazirim-1062844194.html
Paşinyan: Soçi'de Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgeyi imzalamaya hazırım
Paşinyan: Soçi'de Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgeyi imzalamaya hazırım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yapacakları görüşmede Azerbaycan'la... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T16:20+0300
2022-10-29T16:20+0300
2022-10-29T16:24+0300
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ermenistan
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İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kurultayında konuşan Paşinyan, "Pazartesi günü Soçi'de yapılacak görüşmede, 15 madde temelinde mutabakata varılmasına ilişkin belgeyi resmi olarak kabul etmeye ve talep edilirse üçlü bildiri formatında imzalamaya hazırım. Yani Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temeli olarak bu belgeyi kabul etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücüne de değinen Paşinnyan, "Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki temsiliyetinin 10, 15, 20 yıl süreyle koşulsuz olarak sağlanması için Soçi'de ilgili belgeyi imzalamaya hazır olduğumu resmen beyan ediyorum. Rusya Devlet Başkanı'nın bu teklifi sunmasını öneriyorum, eğer gerekirse bu teklifi ben sunacağım. Fakat Rusya bu teklifi desteklemeli, zira Rus barış güçlerinin konuşlanma şartlarını ben belirleyemem. Bu üçlü bir belge, biz ve Rusya anlaşırsak, imzalarız, o zaman biz çoğunluk oluruz" dedi.Peskov: Görüşmeyi beklemeliyizPaşinyan'ın açıklaması sonrası Sputnik muhabiri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Soçi'deki üçlü zirvede Rus barış gücü ile ilgili belgenin imzalanıp imzalanmayacağını sordu.Peskov, "Görüşmeyi beklemeliyiz" yanıtını verdi.
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nikol paşinyan, ermenistan, azerbeycan
nikol paşinyan, ermenistan, azerbeycan
Paşinyan: Soçi'de Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgeyi imzalamaya hazırım
16:20 29.10.2022 (güncellendi: 16:24 29.10.2022) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le yapacakları görüşmede Azerbaycan'la barış anlaşmasının temelini oluşturacak belge ile Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü misyonunun görev süresinin 10-15 yıl daha uzatılmasına ilişkin belgeyi imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kurultayında konuşan Paşinyan, "Pazartesi günü Soçi'de yapılacak görüşmede, 15 madde temelinde mutabakata varılmasına ilişkin belgeyi resmi olarak kabul etmeye ve talep edilirse üçlü bildiri formatında imzalamaya hazırım. Yani Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının temeli olarak bu belgeyi kabul etmeye hazırım" ifadelerini kullandı.
Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücüne de değinen Paşinnyan, "Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'daki temsiliyetinin 10, 15, 20 yıl süreyle koşulsuz olarak sağlanması için Soçi'de ilgili belgeyi imzalamaya hazır olduğumu resmen beyan ediyorum. Rusya Devlet Başkanı'nın bu teklifi sunmasını öneriyorum, eğer gerekirse bu teklifi ben sunacağım. Fakat Rusya bu teklifi desteklemeli, zira Rus barış güçlerinin konuşlanma şartlarını ben belirleyemem. Bu üçlü bir belge, biz ve Rusya anlaşırsak, imzalarız, o zaman biz çoğunluk oluruz" dedi.
Peskov: Görüşmeyi beklemeliyiz
Paşinyan'ın açıklaması sonrası Sputnik muhabiri, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Soçi'deki üçlü zirvede Rus barış gücü ile ilgili belgenin imzalanıp imzalanmayacağını sordu.
Peskov, "Görüşmeyi beklemeliyiz" yanıtını verdi.