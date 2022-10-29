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https://sputniknews.com.tr/20221029/malatyada-maden-ocagindaki-yakit-tankinda-cikan-yangin-sonduruldu-1062834953.html
Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü
Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir maden ocağında, ısıtma sistemindeki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T10:07+0300
2022-10-29T10:07+0300
türkiye
malatya
maden ocağı
yangın
yangın söndürme
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Deveci Mahallesi'nde demir madeni çıkarılan bir maden sahasının ısıtma sisteminin yakıt tankında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
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malatya, maden ocağı, yangın, yangın söndürme
malatya, maden ocağı, yangın, yangın söndürme

Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü

10:07 29.10.2022
© AA / Selim BostancıAmasra maden ocağı
Amasra maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA / Selim Bostancı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir maden ocağında, ısıtma sistemindeki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü.
Deveci Mahallesi'nde demir madeni çıkarılan bir maden sahasının ısıtma sisteminin yakıt tankında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
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