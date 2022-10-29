https://sputniknews.com.tr/20221029/malatyada-maden-ocagindaki-yakit-tankinda-cikan-yangin-sonduruldu-1062834953.html

Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da maden ocağındaki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir maden ocağında, ısıtma sistemindeki yakıt tankında çıkan yangın söndürüldü. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T10:07+0300

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türkiye

malatya

maden ocağı

yangın

yangın söndürme

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Deveci Mahallesi'nde demir madeni çıkarılan bir maden sahasının ısıtma sisteminin yakıt tankında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.Kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

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malatya, maden ocağı, yangın, yangın söndürme