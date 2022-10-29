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Katar, Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Katar, Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Katar, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, "Doha'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklindeki açıklamalarının ardından... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T01:51+0300
2022-10-29T01:54+0300
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'a, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in "Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklinde Alman ARD kanalına verdiği demece tepki gösterildi.Açıklamada, "Katar, Almanya ile birçok alandaki yakın ilişkiler ışığında diplomatik teamüllere ve sözleşmelere aykırı bulduğu bu ifadeler nedeniyle Almanya’dan açıklama talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.Alman Büyükelçi'ye verilen protesto notasında, Katar’ın, bölgenin medeniyeti ve mirasını tüm dünyaya sergileyecek şekilde dünya kupası organizasyonunu en iyi şekilde yapmaya kararlı olduğu vurgulandı.Katar Dışişleri Bakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Alman Bakan'ın açıklamalarını "Katar halkını reddedici, kınanacak ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.Ensari, politikacıların ülkelerinin diğer ülkelerle ilişkileri pahasına yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur" demişti.20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Ortadoğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220921/katar-dunya-kupasi-taraftarlari-disindaki-tum-ziyaretcilere-1-kasimda-kapilarini-kapatiyor-1061477449.html
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katar, nancy faeser
katar, nancy faeser

Katar, Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

01:51 29.10.2022 (güncellendi: 01:54 29.10.2022)
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Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
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Katar, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, "Doha'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklindeki açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'a, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in "Katar’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı" şeklinde Alman ARD kanalına verdiği demece tepki gösterildi.
Açıklamada, "Katar, Almanya ile birçok alandaki yakın ilişkiler ışığında diplomatik teamüllere ve sözleşmelere aykırı bulduğu bu ifadeler nedeniyle Almanya’dan açıklama talep ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Alman Büyükelçi'ye verilen protesto notasında, Katar’ın, bölgenin medeniyeti ve mirasını tüm dünyaya sergileyecek şekilde dünya kupası organizasyonunu en iyi şekilde yapmaya kararlı olduğu vurgulandı.
Katar Dışişleri Bakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de Alman Bakan'ın açıklamalarını "Katar halkını reddedici, kınanacak ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.
Ensari, politikacıların ülkelerinin diğer ülkelerle ilişkileri pahasına yaptıkları açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma onurunu kazandığından bu yana, hiçbir ev sahibi ülkenin maruz kalmadığı eşi benzeri görülmemiş bir kampanyaya maruz kaldı; bu durum iftira ve çifte standart içerecek şekilde devam etti ve genişledi."
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Katar’ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur" demişti.
20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Ortadoğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.
Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
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