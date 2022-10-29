İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni sefer yaptı
22:16 29.10.2022 (güncellendi: 22:19 29.10.2022)
© AFP 2022İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni sefer yaptı
© AFP 2022
İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi. 1.9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu tren, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında sefer yaparak dünyanın en uzun yolcu treni rekorunu kırdı.
İsviçre'de Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı.
UPDATE: A Swiss railway company claimed the record for the world's longest passenger train with a trip on one of the most spectacular tracks through the Alps. The Rhaetian Railway company ran the 1.2-mile-long train composed of 100 coaches. https://t.co/KzzuDPBmrU— AP Oddities (@AP_Oddities) October 29, 2022
Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu bildirdi.
Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.
The world's longest passenger train -- an assembly of 100 connected coaches measuring nearly two kilometres -- wound through breath-taking scenery in the Swiss Alps Saturday https://t.co/zr7Dlap2Ly pic.twitter.com/JScVdVeiyp— AFP News Agency (@AFP) October 29, 2022
Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.
Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.