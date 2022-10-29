https://sputniknews.com.tr/20221029/isvecte-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-iceren-programin-sunucusu-istifa-etti-1062843155.html

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T15:20+0300

2022-10-29T15:20+0300

2022-10-29T15:26+0300

dünya

isveç

stv

recep tayyip erdoğan

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

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İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu 'Satir' adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

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isveç, stv, recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret