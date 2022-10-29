https://sputniknews.com.tr/20221029/isvecte-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-iceren-programin-sunucusu-istifa-etti-1062843155.html
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T15:20+0300
2022-10-29T15:20+0300
2022-10-29T15:26+0300
dünya
isveç
stv
recep tayyip erdoğan
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu 'Satir' adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/isvec-disisleri-bakani-turkiye-ile-nato-anlasmasini-yerine-getirecekleri-sozunu-yineledi-1062666744.html
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isveç, stv, recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
isveç, stv, recep tayyip erdoğan, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
15:20 29.10.2022 (güncellendi: 15:26 29.10.2022) Abone ol
İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.
Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.
SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu 'Satir' adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.