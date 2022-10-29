https://sputniknews.com.tr/20221029/insaat-kazisinda-roma-donemine-ait-lahit-bulundu-1062837592.html

İnşaat kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

İnşaat kazısında Roma dönemine ait lahit bulundu

Bolu’da, bahçe duvarı için kazılan inşaat alanında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. Vinç yardımıyla çıkarılan lahit açılmak üzere Müze... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T12:13+0300

2022-10-29T12:13+0300

2022-10-29T12:13+0300

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Bolu'nun Tepecik mahallesinde bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahdin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Lahdin kapağının hafta içi müze yetkilileri tarafından açılacağı öğrenildi.

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bolu, tarihi eser, sanat, kültür & sanat, roma, bizans, bizans dönemi