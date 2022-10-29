https://sputniknews.com.tr/20221029/iletisim-baskani-altun-turkiye-yuzyili-sarkisini-paylasti-1062830437.html
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T00:37+0300
2022-10-29T00:37+0300
2022-10-29T00:37+0300
türkiye
fahrettin altun
şarkı
recep tayyip erdoğan
ak parti
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı.Altun mesajında, şarkıda geçen "Doğ ey güneş, dağılsın bulutlar, başlasın Türkiye Yüzyılı" bölümüne de yer verdi.
türkiye
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fahrettin altun, şarkı, recep tayyip erdoğan, ak parti
fahrettin altun, şarkı, recep tayyip erdoğan, ak parti
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı.
Altun mesajında, şarkıda geçen "Doğ ey güneş, dağılsın bulutlar, başlasın Türkiye Yüzyılı" bölümüne de yer verdi.