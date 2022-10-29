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İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin altun
şarkı
recep tayyip erdoğan
ak parti
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı.Altun mesajında, şarkıda geçen "Doğ ey güneş, dağılsın bulutlar, başlasın Türkiye Yüzyılı" bölümüne de yer verdi.
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fahrettin altun, şarkı, recep tayyip erdoğan, ak parti
fahrettin altun, şarkı, recep tayyip erdoğan, ak parti

İletişim Başkanı Altun, 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı

00:37 29.10.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİKTürkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.
Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yücel Arzen tarafından bestelenen 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 'Türkiye Yüzyılı' şarkısını paylaştı.
Altun mesajında, şarkıda geçen "Doğ ey güneş, dağılsın bulutlar, başlasın Türkiye Yüzyılı" bölümüne de yer verdi.
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