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İBB'den 'Lebon Pastanesi' çağrısı: Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum
İBB'den 'Lebon Pastanesi' çağrısı: Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Lebon Pastanesi'nin kapanmaması için mal sahibine 'kirada uzlaşın' çağrısı yaptı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-30T00:30+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mahir polat
burç lebon pastanesi
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde semtin tarihine yakından tanıklık eden dükkanlardan biri olan Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor.Gazete Duvar'ın aktardığına göre İstanbul’da 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985 yılında İnci Pastanesi’nin eski ustalarından Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak hizmet hayatına devam eden Lebon için uzlaşma çağrısı yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mal sahibine çağrı yaptı.Polat çağrısında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20211115/beyoglundaki-burc-lebon-pastanesi-de-kapaniyor-1050800475.html
türkiye
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahir polat, burç lebon pastanesi
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahir polat, burç lebon pastanesi

İBB'den 'Lebon Pastanesi' çağrısı: Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum

23:27 29.10.2022 (güncellendi: 00:30 30.10.2022)
© Twitter/Mahir PolatBurç Lebon Pastanesi
Burç Lebon Pastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Twitter/Mahir Polat
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Lebon Pastanesi'nin kapanmaması için mal sahibine 'kirada uzlaşın' çağrısı yaptı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde semtin tarihine yakından tanıklık eden dükkanlardan biri olan Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre İstanbul’da 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985 yılında İnci Pastanesi’nin eski ustalarından Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak hizmet hayatına devam eden Lebon için uzlaşma çağrısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mal sahibine çağrı yaptı.
Polat çağrısında şu ifadelere yer verdi:
“Beyoğlu’nun 212 yıllık markası Lebon için bugün son gün. Uzun süredir Lebon’un devam etmesi için özel olarak çabaladık. Son kez makul bir kira artışı görüşmesi için mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum, Beyoğlu’nun kimliksizleşmesine kimse araç olmasın.”
Beyoğlu’ndaki Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
YAŞAM
Beyoğlu’ndaki Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor
15 Kasım 2021, 08:56
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