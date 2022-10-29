https://sputniknews.com.tr/20221029/ibbden-lebon-pastanesi-cagrisi-mal-sahibini-uzlasmaya-davet-ediyorum-1062853184.html

İBB'den 'Lebon Pastanesi' çağrısı: Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum

İBB'den 'Lebon Pastanesi' çağrısı: Mal sahibini uzlaşmaya davet ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi Lebon Pastanesi'nin kapanmaması için mal sahibine 'kirada uzlaşın' çağrısı yaptı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T23:27+0300

2022-10-29T23:27+0300

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türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mahir polat

burç lebon pastanesi

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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde semtin tarihine yakından tanıklık eden dükkanlardan biri olan Burç Lebon Pastanesi de kapanıyor.Gazete Duvar'ın aktardığına göre İstanbul’da 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985 yılında İnci Pastanesi’nin eski ustalarından Şakir Ekinci ve Abdurrahman Cengiz tarafından isim hakkı alınarak hizmet hayatına devam eden Lebon için uzlaşma çağrısı yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mal sahibine çağrı yaptı.Polat çağrısında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20211115/beyoglundaki-burc-lebon-pastanesi-de-kapaniyor-1050800475.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mahir polat, burç lebon pastanesi