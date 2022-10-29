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https://sputniknews.com.tr/20221029/finlandiya-turkiyenin-nato-uyeligimizi-ne-zaman-onaylayacagini-tahmin-etmek-imkansiz-1062843444.html
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi ne zaman onaylayacağını tahmin etmek imkansız
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi ne zaman onaylayacağını tahmin etmek imkansız
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ın, ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirtti. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T15:42+0300
2022-10-29T15:42+0300
finlandiya
türkiye
nato
sanna marin
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YLE'nin haberine göre, Başbakan Marin, Yle TV1 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin NATO'ya katılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.Marin, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu."Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Marin, öte yandan nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.
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finlandiya, türkiye, nato, sanna marin
finlandiya, türkiye, nato, sanna marin

Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimizi ne zaman onaylayacağını tahmin etmek imkansız

15:42 29.10.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAASanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAA
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ın, ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirtti.
YLE'nin haberine göre, Başbakan Marin, Yle TV1 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin NATO'ya katılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.
Marin, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu.
"Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Marin, öte yandan nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.
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