https://sputniknews.com.tr/20221029/fatih-portakal-partiyi-sirtlayan-goturen-net-bir-sekilde-erdogan-1062831364.html

Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan

Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan

AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına giden Fatih Portakal, "Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerini kullandı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fatih portakal

ak parti

miting

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katılan gazeteci Fatih Portakal, salondan fotoğraf paylaşarak, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.

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fatih portakal, ak parti, miting