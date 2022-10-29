https://sputniknews.com.tr/20221029/fatih-portakal-partiyi-sirtlayan-goturen-net-bir-sekilde-erdogan-1062831364.html
Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan
Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan
AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına giden Fatih Portakal, "Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerini kullandı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T01:14+0300
2022-10-29T01:14+0300
2022-10-29T01:14+0300
türkiye
fatih portakal
ak parti
miting
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katılan gazeteci Fatih Portakal, salondan fotoğraf paylaşarak, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.
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fatih portakal, ak parti, miting
fatih portakal, ak parti, miting
Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan
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AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına giden Fatih Portakal, "Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katılan gazeteci Fatih Portakal, salondan fotoğraf paylaşarak, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.
Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.