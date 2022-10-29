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Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan
Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan
AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına giden Fatih Portakal, "Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerini kullandı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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fatih portakal
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katılan gazeteci Fatih Portakal, salondan fotoğraf paylaşarak, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.
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fatih portakal, ak parti, miting
fatih portakal, ak parti, miting

Fatih Portakal: Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan

01:14 29.10.2022
© Fotoğraf : InstagramGazeteci Fatih Portakal
Gazeteci Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© Fotoğraf : Instagram
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AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına giden Fatih Portakal, "Partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Türkiye Yüzyılı' başlıklı vizyonun açıklandığı etkinliğe katılan gazeteci Fatih Portakal, salondan fotoğraf paylaşarak, "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" dedi.
Portakal, toplantıyla ilgili olarak “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım” ifadelerini kullanmıştı.
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