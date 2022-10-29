https://sputniknews.com.tr/20221029/emine-erdogan-siparisini-verecekleri-toggun-rengini-secti-1062851122.html

Emine Erdoğan, siparişini verecekleri Togg'un rengini seçti

Emine Erdoğan, siparişini verecekleri Togg'un rengini seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rengini eşi Emine Erdoğan'la istişare ettikten TOGG'un ilk seri üretim otomobilinin siparişini vereceğini açıklamasının ardından Emine... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T22:56+0300

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türkiye

togg

emine erdoğan

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, siparişini verecekleri TOGG'un rengini seçti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, TOGG'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın alınacak TOGG'un hangi renkte olacağına ilişkin bir gönderi paylaşarak, "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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