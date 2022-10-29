https://sputniknews.com.tr/20221029/emine-erdogan-siparisini-verecekleri-toggun-rengini-secti-1062851122.html
Emine Erdoğan, siparişini verecekleri Togg'un rengini seçti
Emine Erdoğan, siparişini verecekleri Togg'un rengini seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rengini eşi Emine Erdoğan'la istişare ettikten TOGG'un ilk seri üretim otomobilinin siparişini vereceğini açıklamasının ardından Emine... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T22:56+0300
2022-10-29T22:56+0300
2022-10-29T22:58+0300
türkiye
togg
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, siparişini verecekleri TOGG'un rengini seçti.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, TOGG'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın alınacak TOGG'un hangi renkte olacağına ilişkin bir gönderi paylaşarak, "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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togg, emine erdoğan, recep tayyip erdoğan
togg, emine erdoğan, recep tayyip erdoğan
Emine Erdoğan, siparişini verecekleri Togg'un rengini seçti
22:56 29.10.2022 (güncellendi: 22:58 29.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rengini eşi Emine Erdoğan'la istişare ettikten TOGG'un ilk seri üretim otomobilinin siparişini vereceğini açıklamasının ardından Emine Erdoğan tercihinin Anadolu kırmızısı olacağını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, siparişini verecekleri TOGG'un rengini seçti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkemizin cennet köşesinden renkler, TOGG'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, satın alınacak TOGG'un hangi renkte olacağına ilişkin bir gönderi paylaşarak, "Maşallah her biri ayrı güzel. Togg'un onaylı ilk seri üretim aracını satın almak için siparişimi firmamıza ilettim. Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Erdoğan Hanım ile istişare ettikten sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.