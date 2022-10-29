https://sputniknews.com.tr/20221029/efes-antik-kentinde-1400-yillik-mahalle-bulundu-1062833842.html

Efes Antik Kenti'nde 1400 yıllık mahalle bulundu

Efes Antik Kenti'nde 1400 yıllık mahalle bulundu

Efes Antik Kenti kazılarında, bir yangın tabakasının altında milattan sonra 7. yüzyıla ait dükkanlar ve bir mahallenin kalıntıları bulundu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T04:52+0300

2022-10-29T04:52+0300

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türkiye

efes

efes antik kenti

mahalle

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Avusturya Bilimler Akademisi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Efes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Sabine Ladstatter, AA muhabirine, 2022 kazılarında sansasyonel bir bulguya ulaştıklarını söyledi.Arkeologların Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen dükkanlar ile yerel bir mahalleyi ortaya çıkardığını ifade eden Ladstatter, "Bu, şu anda antik kentin kült yapılarından olan yamaç evlerin 50 yıl önce bulunmasından bu yana Efes'teki en önemli keşiftir" dedi.Buluntuların mükemmel şekilde korunduğunun altını çizen Ladstatter, şöyle konuştu:Yeni keşfedilen bölgenin Roma kentinin siyasi merkezi olan Yukarı Agora'nın hemen bitişiğindeki Domitian Meydanı'nda olduğunu vurgulayan Ladstatter, bundan sonraki çalışmalarda yıkımla ilgili detaylara ve kentin tarihi için çıkarılabilecek sonuçlara odaklanacaklarını kaydetti.Çalışmalarda şimdiye kadar 170 metrekarelik alanda birkaç dükkandan oluşan küçük ölçekli bir yapı ortaya çıkarıldığını aktaran Ladstatter, şöyle devam etti:Arkeolojik bulguların ani, dramatik ve önemli bir yangın tahribatını gösterdiğine değinen Ladstatter, yıkımın tam gününü belirlemenin mümkün olmayacağını ancak bulunan tohumların en azından yılını netleştireceğini aktardı.Ladstatter, depreme dair de şu ana kadar herhangi bir belirtiye rastlamadıklarını vurgulayarak, bölgede bir insan kalıntısına da ulaşamadıklarını dile getirdi.

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efes, efes antik kenti, mahalle