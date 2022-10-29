https://sputniknews.com.tr/20221029/disislerinden-arap-ligi-zirvesi-aciklamasi--sorunlari-cozme-arzusundayiz-1062850664.html
Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız
Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1-2 Kasım’da gerçekleştirilecek Arap Ligi Zirvesi'nin tüm üye ülkelerle Türkiye arasında yeni bir döneme girilmesine... 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T22:40+0300
2022-10-29T22:40+0300
2022-10-29T22:42+0300
türkiye
arap
arap ligi
tanju bilgiç
cezayir
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cezayir'de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, zirvenin Filistin meselesi gibi konularda başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirtti.Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bilgiç, Türkiye’nin hem Arap Ligi hem de üyeleriyle ilişkileri ilerletme arzusunda olduğunu belirterek, “Hem Arap Ligi hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve işbirliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız” değerlendirmesini yaptı.
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arap, arap ligi, tanju bilgiç, cezayir
arap, arap ligi, tanju bilgiç, cezayir
Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız
22:40 29.10.2022 (güncellendi: 22:42 29.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1-2 Kasım’da gerçekleştirilecek Arap Ligi Zirvesi'nin tüm üye ülkelerle Türkiye arasında yeni bir döneme girilmesine vesile olması temennisinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cezayir'de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.
1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, zirvenin Filistin meselesi gibi konularda başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirtti.
Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Cezayir’de 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi’nin, Filistin meselesi başta olmak üzere, ortak davalarımız bakımından başarılı sonuçlar doğurmasını, Arap Ligi ve üye ülkelerin tümüyle yeni bir karşılıklı dostluk ve dayanışma dönemine girilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.”
Bilgiç, Türkiye’nin hem Arap Ligi hem de üyeleriyle ilişkileri ilerletme arzusunda olduğunu belirterek, “Hem Arap Ligi hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve işbirliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız” değerlendirmesini yaptı.