https://sputniknews.com.tr/20221029/disislerinden-arap-ligi-zirvesi-aciklamasi--sorunlari-cozme-arzusundayiz-1062850664.html

Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız

Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması: Sorunları çözme arzusundayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1-2 Kasım’da gerçekleştirilecek Arap Ligi Zirvesi'nin tüm üye ülkelerle Türkiye arasında yeni bir döneme girilmesine... 29.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

arap

arap ligi

tanju bilgiç

cezayir

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Cezayir'de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde Cezayir’de düzenlenecek Arap Ligi Zirvesi ve Arap Ligi ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, zirvenin Filistin meselesi gibi konularda başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini belirtti.Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Bilgiç, Türkiye’nin hem Arap Ligi hem de üyeleriyle ilişkileri ilerletme arzusunda olduğunu belirterek, “Hem Arap Ligi hem de Arap Ligi üyesi tüm kardeş ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde ilerletme, var olan sorunları çözme ve işbirliğimizi daha da derinleştirme arzusundayız” değerlendirmesini yaptı.

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arap, arap ligi, tanju bilgiç, cezayir