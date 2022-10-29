https://sputniknews.com.tr/20221029/devrim-ve-togg-otomobilleri-yan-yana-dun-bugun-gelecek-mesajiyla-paylasildi-1062843548.html
Devrim ve Togg otomobilleri yan yana, 'Dün, bugün, gelecek' mesajıyla paylaşıldı
Devrim ve Togg otomobilleri yan yana, 'Dün, bugün, gelecek' mesajıyla paylaşıldı
Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı için geri sayım sürerken şirket, Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T15:56+0300
2022-10-29T15:56+0300
2022-10-29T15:56+0300
türkiye
togg
devrim
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Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. Togg'un resmi Twitter hesabından "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da "Türkiye’nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.Togg'un teknolojisiİleri teknolojik özelliklerle donatıldı, çok sayıda aşamadan geçti. Arazi koşullarında tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg yollara çıkmaya hazır.Togg, birçok bakımdan özel tasarım bir araç. Zorlu koşullarda yüksek performans sağlayacak sistemlere sahip.Sıfırın altında 40 derece dahil her türlü iklim şartında denenen Togg, İsveç kış testinde performansı ile de göz doldurdu.Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.
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togg, devrim
Devrim ve Togg otomobilleri yan yana, 'Dün, bugün, gelecek' mesajıyla paylaşıldı
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Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışı için geri sayım sürerken şirket, Devrim otomobili ve Togg'un yan yana yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.
Togg'un resmi Twitter hesabından "Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik" açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da "Türkiye’nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.
Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.
Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.
Togg'un teknolojisi
İleri teknolojik özelliklerle donatıldı, çok sayıda aşamadan geçti. Arazi koşullarında tam not aldı. Türkiye'nin Otomobili Togg yollara çıkmaya hazır.
Togg, birçok bakımdan özel tasarım bir araç. Zorlu koşullarda yüksek performans sağlayacak sistemlere sahip.
Sıfırın altında 40 derece dahil her türlü iklim şartında denenen Togg, İsveç kış testinde performansı ile de göz doldurdu.
Tüm modelleri elektrikli olacak Togg'un, tek şarj ile 500 kilometre yol alması bekleniyor. Öte yandan 30 dakikadan daha az sürede şarj edilebilecek.