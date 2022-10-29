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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesi kampüsü gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.Kampüs turundan fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
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togg, recep tayyip erdoğan
togg, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'

18:38 29.10.2022 (güncellendi: 18:42 29.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© AA
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TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesi kampüsü gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.
Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.
Kampüs turundan fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
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