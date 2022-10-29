https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-tekerine-tas-degmesin--1062846323.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'

TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesi kampüsü gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-29T18:38+0300

2022-10-29T18:38+0300

2022-10-29T18:42+0300

togg

recep tayyip erdoğan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062846179_0:140:2048:1292_1920x0_80_0_0_561d45d4bbffd3888d7f433a4ed32724.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.Kampüs turundan fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerine paylaşımında yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

togg, recep tayyip erdoğan