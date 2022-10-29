https://sputniknews.com.tr/20221029/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-tekerine-tas-degmesin--1062846323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesi kampüsü gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T18:38+0300
2022-10-29T18:38+0300
2022-10-29T18:42+0300
togg
recep tayyip erdoğan
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062846179_0:140:2048:1292_1920x0_80_0_0_561d45d4bbffd3888d7f433a4ed32724.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.Kampüs turundan fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerine paylaşımında yer verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1d/1062846179_70:0:1979:1432_1920x0_80_0_0_0738b60d26db15645952bf4d45a7bee7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
togg, recep tayyip erdoğan
togg, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG paylaşımı: 'Tekerine taş değmesin'
18:38 29.10.2022 (güncellendi: 18:42 29.10.2022) Abone ol
TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesi kampüsü gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.
Togg logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında Togg aracını test etti.
Kampüs turundan fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg" ifadelerine paylaşımında yer verdi.